Mumbai

Updated on

മുംബൈ: രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യാപാര സംഘടനയായ കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ആൾ ഇന്ത്യാ ട്രേഡേഴ്സിന്‍റെ ദേശീയ പ്രസിഡന്‍റായി ബി.സി. ഭാർട്ടിയെയും (നാഗ്പൂർ), ദേശീയ സെക്രട്ടറി ജനറലായി ലോകസഭാംഗം ശ്രീ പ്രവീൺ ഖണ്ടേൽവാളിനേയും ( ഡൽഹി), ദേശീയ ചെയർമാനായി ശ്രീ ബ്രിജ്മോഹൻ അഗർവാളിനെയും (ഒഡീശ) ന്യൂഡൽഹിയിൽ വച്ച് നടന്ന ദേശീയ സമ്മേളനത്തിൽ വച്ച് വീണ്ടും ഐക്യകണ്ഠേന തെരഞ്ഞെടുത്തു.

കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്‍റും കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ആൾ ഇന്ത്യ ട്രേഡേഴ്സ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ജനറലുമായ ശ്രീ എസ്. എസ്. മനോജിനെ ദേശീയ സെക്രട്ടറിയായും തെരഞ്ഞെടുത്തു.

സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീ. പി. വെങ്കിട്ടരാമ അയർ ദേശീയ പ്രവർത്തക സമിതിയിൽ തുടരും. സുഭാഷ് അഗർവാലിയ (പശ്ചിമ ബംഗാൾ), കൈലേഷ് ലഖ്യാനി (തെലുങ്കാന), എ. എം. വിക്രം രാജ (തമിഴ്നാട്), എം. ശിവ ശങ്കർ എം.എൽ.എ. (പോണ്ടിച്ചേരി), സീമ സേത്തി (ജയ്പൂർ), പ്രകാശ് ബെയ്ദ് (ആസാം), സുമിത്ത് അഗർവാൾ (ഹരിയാന), മനോജ് കുമാർ ഗോയൽ (രാജസ്ഥാൻ), രമേശ് ചന്ദ്ര ഗുപ്ത (മധ്യപ്രദേശ്), സഞ്ജയ് പട്ടവാരി (ഉത്തർപ്രദേശ്),സംഗീത പട്ടേൽ (മഹാരാഷ്ട്ര), തിലക് രാജ് അറോറ, (ഉത്തർപ്രദേശ്), രമേഷ് ഗാന്ധി (ബിഹാർ), ജിതേന്ദ്ര ഗാന്ധി (ഛത്തീസ്ഗഡ്) സുരേഷ് സ്വന്താലിയ (ഝാർഖണ്ഡ്) ആർ. കെ. ശുക്ല (ഒഡീശ), ശങ്കർ ടാക്കർ (മുംബൈ) എന്നിവരാണ് മറ്റു ദേശീയ ഭാരവാഹികൾ.

No stories found.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com