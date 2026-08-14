മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ക്രൈസ്തവ സമൂഹം നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള് വിവിധ സംഘടനാഭാരവാഹികള് ഉള്പ്പെടുന്ന പ്രതിനിധിസംഘം മഹാരാഷ്ട്ര പ്രദേശ് കോണ്ഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ഹര്ഷവര്ധന് സപ്കലിന്റെ ശ്രദ്ധയില്പ്പെടുത്തി.
മുംബൈ തിലക് ഭവനില് നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയില് എംപിസിസി ജനറല് സെക്രട്ടറി ജോജോ തോമസും പങ്കെടുത്തു. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പുതിയ മതസ്വാതന്ത്ര്യനിയമം, എഫ്സിആര്എ നിയമനിര്മാണം, ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങള്, വിദ്വേഷപ്രസംഗങ്ങള്, ക്രൈസ്തവ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ചര്ച്ചയായത്.
നിര്ബന്ധിതമോ വഞ്ചനാപരമോ ആയ മതപരിവര്ത്തനങ്ങള്ക്കെതിരേ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതില് എതിര്പ്പില്ലെന്ന് യോഗത്തില് പങ്കെടുത്തവര് വ്യക്തമാക്കി.
എന്നാല്, നിയമത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥകള് ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് വ്യക്തികളെയും സ്ഥാപനങ്ങളെയും അനാവശ്യമായി വേട്ടയാടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകരുതെന്നും പരാതികളില് വസ്തുതാപരമായ അന്വേഷണവും സുതാര്യമായ നടപടിക്രമങ്ങളും ഉറപ്പാക്കണമെന്നും അവര് ആവശ്യപ്പെട്ടു.