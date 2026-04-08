Mumbai

താനെ-ബോറിവ്‌ലി ഇരട്ടത്തുരങ്കം നിര്‍മാണം ആരംഭിച്ചു

ടണല്‍ ബോറിങ് മെഷിന്‍ സ്ഥാപിച്ച് ഫഡ്‌നാവിസ്
Construction of Thane-Borivli twin tunnel begins

ടണല്‍ ബോറിങ് മെഷിന്‍

Updated on

താനെ: സഞ്ജയ് ഗാന്ധി ദേശീയോദ്യാനത്തിന് (എസ്.ജി.എന്‍.പി.) കീഴിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന 11.84 കിലോമീറ്റര്‍ താനെ ബോറിവിലി ഇരട്ടത്തുരങ്കത്തിന്‍റെ പണി ചൊവ്വാഴ്ച മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നവിസ് ഉദ്ഘാടനംചെയ്തു. 2028 മേയ് മാസത്തോടെ തുരങ്കം പൂര്‍ത്തിയാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

മുംബൈ മെട്രൊപൊളിറ്റന്‍ റീജിയന്‍ ഡിവലപ്മെന്‍റ് അഥോറിറ്റിയാണ് (എം.എം.ആര്‍.ഡി.) പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. 2,500 ടണ്‍ ഭാരമുള്ള 13.34 മീറ്റര്‍ വ്യാസമുള്ള കട്ടര്‍ഹെഡുകളുള്ള 'നായക്', 'അര്‍ജുന്‍' എന്നിവയുള്‍പ്പെടെ നാല് വലിയ ഹാര്‍ഡ് റോക്ക് ടണല്‍ ബോറിങ് മെഷീനുകള്‍ (ടി.ബി.എം.) നിര്‍മാണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് എം.എം.ആര്‍.ഡി.എ. അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

ആറ് പാതകളുള്ള ഭൂഗര്‍ഭ റോഡ് താനെയും ബോറിവാലിയും തമ്മിലുള്ള ദൂരം 23 കിലോമീറ്ററില്‍ നിന്ന് 12 കിലോമീറ്ററായി കുറയ്ക്കുകയും യാത്രാസമയം 90 മിനിറ്റില്‍നിന്ന് 15 മിനിറ്റായി കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും.

MUMBAI
thane

No stories found.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com