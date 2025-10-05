Mumbai

ശക്തി ചുഴലിക്കാറ്റ്: മുംബൈയില്‍ അതീവ ജാഗ്രതാ നിര്‍ദേശം

55 കിലോമീറ്റര്‍ വേഗതയില്‍ കാറ്റടിക്കാന്‍ സാധ്യത
Cyclone Shakti may hit: Alert issued in Mumbai

ശക്തി ചുഴലിക്കാറ്റ് ആഞ്ഞടിച്ചേക്കും: മുംബൈയില്‍ ജാഗ്രതാ നിര്‍ദേശം

Updated on

മുംബൈ: അറബിക്കടലില്‍ രൂപം കൊണ്ട് ശക്തി ചുഴലിക്കാറ്റ് മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ആഞ്ഞടിച്ചേക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്. മുംബൈ, റായ്ഗഡ്, പാല്‍ഘര്‍,സിന്ധുദുര്‍ഗ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ അതീവ ജാഗ്രതാ മുന്നറിയിപ്പുള്ളത്.

വടക്കന്‍ മഹാരാഷ്ട്ര തീരത്ത് മണിക്കൂറില്‍ 45-55 കിലോമീറ്റര്‍ വേഗതയിലും മണിക്കൂറില്‍ 65 കിലോമീറ്റര്‍ വേഗതയിലും കാറ്റ് വീശാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അറിയിപ്പില്‍ പറയുന്നു.

മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ കടലില്‍ പോകരുതെന്നും നിര്‍ദ്ദേശമുണ്ട്.വിദര്‍ഭയിലും മറാഠ്വാഡയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിലും കനത്ത മഴ പെയ്യുമെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി.

