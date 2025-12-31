ദഹിസര്‍ മലയാളി സമാജം ഭാഷാ പഠന ക്ലാസ് ജനുവരി 4 മുതല്‍

മുംബൈ: പുതുവര്ഷത്തെ ഭാഷാസാംസ്കാരിക ഉണര്വോടെ വരവേല്ക്കുന്നതിനായി, ദഹിസര് മലയാളി സമാജം മലയാള ഭാഷാ പഠന ക്ലാസുകള് പുനരാരംഭിക്കുന്നതായി അറിയിച്ചു. ജനുവരി 4 മുതല് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും രാവിലെ 10 മുതല് 12 വരെയാണ് ക്ലാസ്.
കേരളത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ ഭാഷയും സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും അടുത്തറിയാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്ക്ക് ഈ സംരംഭം മികച്ച അവസരമായിരിക്കുമെന്ന് സമാജം ഭാരവാഹികള് പറഞ്ഞു.
സമാജം ഓഫീസിലെ സൗഹൃദപരമായ അന്തരീക്ഷത്തില് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ക്ലാസുകള് കുട്ടികള്ക്കും മുതിര്ന്നവര്ക്കും ഒരുപോലെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.