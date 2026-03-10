ദഹിസര്‍ മലയാളി സമാജം വനിതാദിനാഘോഷം നടത്തി

മുംബൈ: ദഹിസര് മലയാളി സമാജത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തില് വനിതാദിനം ആഘോഷിച്ചു. സമൂഹത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ സംഭാവനകളെയും സാന്നിധ്യത്തെയും അടയാളപ്പെടുത്തിയ ചടങ്ങില് സമാജത്തിന്റെ ഞായറാഴ്ചകളില് നടക്കുന്ന മലയാളം ക്ലാസുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചായിരുന്നു ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചത്.
ക്ലാസിലെ അധ്യാപികയ്ക്കും പഠനത്തിനായി എത്തുന്ന പെണ്കുട്ടികള്ക്കും സമാജത്തിന്റെ വനിതാ വിഭാഗം അംഗങ്ങള്ക്കും മധുരം നല്കി ആദരിച്ചു.സ്ത്രീകളുടെ സാമൂഹിക പങ്കാളിത്തവും സംഭാവനകളും അംഗീകരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഓര്മിപ്പിക്കുന്ന സന്ദേശം നല്കുന്നതായിരുന്നു പരിപാടി.
വനിതകളുടെ സംഭാവനകളെ സമൂഹം അംഗീകരിക്കുകയും അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചതെന്ന് സംഘാടകര് പറഞ്ഞു.