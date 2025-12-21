Mumbai

ആര്‍എസ്എസ് പ്രവര്‍ത്തകന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്കെതിരേ നല്‍കിയ മാനനഷ്ട കേസ് ജനുവരി 17ന് പരിഗണിക്കും

ഭിവണ്ടി കോടതിയിലാണ് കേസ്.
Defamation case against Rahul Gandhi to be heard on January 17
മുംബൈ: മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ വധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ പരാമര്‍ശത്തില്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്കെതിരേ ആര്‍എസ്എസ് പ്രവര്‍ത്തകന്‍ നല്‍കിയ മാനനഷ്ടക്കേസിലെ വാദം ജനുവരി 17-ലേക്ക് മാറ്റി. താനെ ജില്ലയിലെ ഭിവണ്ടി കോടതിയിലാണ് കേസ്. ജോയിന്‍റെ സിവില്‍ ജഡ്ജി പി.എം. കോള്‍സെയാണ് വാദം കേള്‍ക്കുന്നത്.

അടുത്തവാദം കേള്‍ക്കല്‍ ജനുവരി 17 ആയി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ തീയതിയില്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി നേരിട്ട് ഹാജരാകണമെന്നും പുതിയ ജാമ്യാപേക്ഷ നല്‍കണമെന്നും ജഡ്ജി കോള്‍സെ ആവശ്യപ്പെട്ടു. രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്ക് വേണ്ടി ജാമ്യം നിന്നിരുന്ന ശിവരാജ് പാ്ട്ടീല്‍ മരിച്ചതിന്‍റെ പശ്ചാലത്തലത്തിലാ്ണ് പുതിയ ജാമ്യാപേക്ഷ നല്‍കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

