മുംബൈ: ഡോംബിവലി വെസ്റ്റിലെ തുഞ്ചന് സ്മാരക ഹാളില് കേരളീയ സമാജത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തില് വിഷുഈസ്റ്റര് ആഘോഷങ്ങള് ഏപ്രില് 12ന് വൈകിട്ട് 5 ന് നടത്തും.
വിഷുവിന്റെയും ഈസ്റ്ററിന്റെയും ആത്മീയ സന്ദേശങ്ങള് ഒരുമിച്ച് പങ്കുവെക്കുന്ന പരിപാടിയില് വിഷുക്കൈനീട്ടം, ഈസ്റ്റര് മധുരം വിതരണം, സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം, കലാവിഭാഗം അവതരിപ്പിക്കുന്ന വസന്തസന്ധ്യ,കലാവിരുന്ന്, വിഷു സദ്യ എന്നിവ നടക്കും. പങ്കെടുത്തവര്ക്കായി യാത്രാസൗകര്യവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര-സീരിയല് നടന് അനീഷ് രവി മുഖ്യാതിഥി ആയിരിക്കും.പ്രസിഡന്റ് ഇ.പി. വാസു, ചെയര്മാന് വര്ഗ്ഗീസ് ഡാനിയല്, ജനറല് സെക്രട്ടറി രാജശേഖരന് നായര്, ആര്ട്സ് & കള്ച്ചറല് സെക്രട്ടറി സുരേഷ് ബാബു കെ.കെ തുടങ്ങിയവര് നേതൃത്വം നല്കും.