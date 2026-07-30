Mumbai

പൊതുപരീക്ഷാ ഭേദഗതി ബില്ലിനെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് ഫഡ്‌നാവിസ്

രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്ക് രൂക്ഷ വിമര്‍ശനം
Fadnavis welcomes the Public Examination Amendment Bill.

ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസ്

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മുംബൈ: ചോദ്യപേപ്പര്‍ ചോര്‍ച്ചയും പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പുകളും തടയാന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പൊതുപരീക്ഷാ ഭേദഗതി ബില്ലിനെ മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് സ്വാഗതം ചെയ്തു. നിയമനിര്‍മാണത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കിയ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനെയും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെയും അഭിനന്ദിച്ച അദ്ദേഹം, ബില്ലിനെ പിന്തുണച്ച പാര്‍ലമെന്‍റ് അംഗങ്ങള്‍ക്കും നന്ദി അറിയിച്ചു. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കൊപ്പം എന്‍ഡിഎ സര്‍ക്കാര്‍ ഉറച്ചുനില്‍ക്കുന്നുവെന്നും പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പുകാര്‍ക്കെതിരെ കടുത്ത ശിക്ഷ, ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോടതികള്‍, സമയബന്ധിത അന്വേഷണം എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുമെന്നും എക്‌സിലൂടെ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പ്രതിപക്ഷത്തിന്‍റെ ഇറങ്ങിപ്പോക്കിനിടെ ശബ്ദവോട്ടോടെയാണ് ലോക്സഭ ബില്‍ പാസാക്കിയത്.

അതേസമയം, നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പര്‍ ചോര്‍ച്ചയും ജന്തര്‍ മന്തറിലെ പ്രതിഷേധവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായെയും സര്‍ക്കാരിനെയും വിമര്‍ശിച്ച ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്കെതിരെ ഫഡ്നാവിസ് രൂക്ഷവിമര്‍ശനം ഉന്നയിച്ചു.

രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ പ്രസംഗം കേള്‍ക്കാന്‍ തനിക്ക് സമയമില്ലെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളില്‍ ഗൗരവമുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്നും മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് സംസാരിക്കവെ ഫഡ്നാവിസ് പരിഹസിച്ചു.

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