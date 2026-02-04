തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍ 6 വയസുള്ള മകളെ കൊന്നു; പിതാവ് അറസ്റ്റിൽ

മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാന്ദേഡില് സര്പഞ്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പില് മത്സരിക്കാനുള്ള യോഗ്യത നേടുന്നതിനായി, ആറ് വയസുള്ള സ്വന്തം മകളെ കൊലപ്പെടുത്തിയ യുവാവിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചട്ടപ്രകാരം, രണ്ടില് കൂടുതല് കുട്ടികളുള്ളവര്ക്ക് സര്പഞ്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പില് മത്സരിക്കാന് അനുമതിയില്ല. പ്രതിക്ക് മൂന്ന് കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും, ഇതിനെ തുടര്ന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പില് മത്സരിക്കാന് യോഗ്യത നേടുന്നതിനായി തന്റെ പെണ്മക്കളില് ഒരാളെ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നുമാണ് പൊലീസ് കണ്ടെത്തല്.
പ്രതി ആറ് വയസുള്ള മകളെ ഒരു കനാലിലേക്ക് എറിഞ്ഞതാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയത്. പിന്നീട് കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം തെലങ്കാനയില് നിന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത്