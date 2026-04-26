ഒളിവില്‍ പോയ 367 പ്രതികളെ പിടികൂടി മുംബൈ പൊലീസ്

മുംബൈ: ഒളിവില് കഴിഞ്ഞിരുന്ന പ്രതികളെ പിടികൂടുന്നതിനായി നടത്തിയ പ്രത്യേക ഡ്രൈവില് മുംബൈ പൊലീസ് 367 പേരെ പിടികൂടി.
പിടിയിലായവരില് 30 വര്ഷത്തിലധികമായി ഒളിവില് കഴിഞ്ഞിരുന്നവരും ഉള്പ്പെടുന്നു. 1987 മുതല് ഒളിവില് കഴിയുന്ന ചില പ്രതികളെയും കണ്ടെത്തിയതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. നീണ്ട കാലമായി നിലനിന്ന കേസുകളില് ഇതോടെ നിര്ണായക മുന്നേറ്റമുണ്ടായതായി അധികൃതര് വ്യക്തമാക്കി.
കുറ്റകൃത്യങ്ങളില് പങ്കെടുത്ത ശേഷം ഒളിവില് കഴിയുന്നവരെ കണ്ടെത്തി നിയമത്തിന് മുന്നിലെത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ തുടര്ന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രത്യേക നടപടികള് ശക്തമാക്കുമെന്ന് മുംബൈ പൊലീസ് അറിയിച്ചു. നിയമം മറികടക്കുന്നവര്ക്ക് രക്ഷയില്ലെന്ന സന്ദേശമാണ് ഈ നടപടിയിലൂടെ നല്കുന്നതെന്നും അധികൃതര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.