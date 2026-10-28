ആസാദ് നഗര്‍ മലയാളി സമാജം കേരളപിറവി ദിനാഘോഷം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

താനെ: ആസാദ് നഗര് മലയാളി സമാജം താനെയുടെ നേതൃത്വത്തില് ഈ വര്ഷത്തെ കേരളപിറവി ആഘോഷം വിപുലമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. നവംബര് 1ന് വൈകിട്ട് 5:30 മുതല് ആഘോഷപരിപാടികള് ആരംഭിക്കും. സമാജത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ സംസ്കാരവും പാരമ്പര്യവും ഭാഷയും പുതിയ തലമുറയിലേക്ക് പകര്ന്നു നല്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പരിപാടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിവിധ പരിപാടികളാണ് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. യുവതലമുറയ്ക്കായി 'എന്തുകൊണ്ട് ഞാന് കേരളത്തെക്കുറിച്ച് അഭിമാനിക്കുന്നു?' എന്ന വിഷയത്തില് 2 മിനിറ്റ് ദൈര്ഘ്യമുള്ള സൗഹൃദപരമായ പ്രസംഗ മത്സരം നടക്കും.
കൂടാതെ, മുതിര്ന്ന അംഗങ്ങളുടെ ഗൃഹാതുരമായ ഓര്മ്മകളും ജീവിതാനുഭവങ്ങളും ഉള്ക്കൊള്ളുന്ന 'ഓര്മ്മക്കൂട്ടം' , യുവതലമുറയിലെ അംഗങ്ങള് മുതിര്ന്നവരെ അഭിമുഖം നടത്തുന്ന പ്രത്യേക സെഷനും ഉണ്ടായിരിക്കും. വിവിധ തലമുറകളെ ഒരുമിപ്പിക്കുക, പൈതൃകം ആഘോഷിക്കുക, കുടുംബബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നിവയാണ് പരിപാടിയുടെ ലക്ഷ്യം.