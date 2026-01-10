ബിജെപി സഖ്യത്തെ വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി

വസായ് : വിവിഎംസി തിരഞ്ഞെടുപ്പില് ബിജെപി നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഖ്യത്തെ അധികാരത്തിലേറ്റണമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി. വസായിയിലെ ബിജെപി സ്ഥാനാര്ഥി കെ.ബി. ഉത്തംകുമാറിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണാര്ഥം വസായ് വെസ്റ്റിലെ വിശ്വകര്മഹാളില് സംഘടിപ്പിച്ച മലയാളിസംഗമത്തില് പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ഉത്തംകുമാറിനെ നേരിട്ട് അടുത്തറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാന് ഈ പ്രചരണത്തിന് എത്തിയത്.
വസായ് വിരാര് കോര്പ്പറേഷനില് ബിജെപി സഖ്യം അധികാരത്തില്വന്നാല് ത്രിബിള് എന്ജിന് സര്ക്കാരാകുമെന്നും അതോടെ ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നവിസ് സ്വപ്നംകാണുന്ന വികസനപദ്ധതികള് ഇവിടെ അതിവേഗത്തില് നടപ്പിലാക്കാന്കഴിയുമെന്നും സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു.