ഗോള്‍ഡന്‍ ഹേര്‍ട്‌സ് ഫിലിം അവാര്‍ഡ് മാര്‍ച്ച് 22ന്

പരിപാടി ഒരുക്കുന്നത് ഷണ്മുഖാനന്ദ ഹാളില്‍
Golden Hearts Film Awards on March 22nd

ഗോള്‍ഡന്‍ ഹേര്‍ട്‌സ് ഫിലിം അവാര്‍ഡ്

മുംബൈ: മുംബൈയില്‍ ജീവകാരുണ്യ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് കൈത്താങ്ങാകാന്‍ ആഗോള സന്നദ്ധ സംഘടനയായ വേള്‍ഡ് മലയാളി കൗണ്‍സില്‍ മുംബൈ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഗോള്‍ഡന്‍ ഹേര്‍ട്‌സ് ഫിലിം അവാര്‍ഡ് നിശയ്ക്ക് ഒരുക്കങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയായി. സിനിമാ താരങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യവും സംഗീതഹാസ്യ വിരുന്നുമായി മെഗാ ചാരിറ്റി ഷോ മാര്‍ച്ച് 22ന് ഷണ്മുഖാനന്ദ ഹാളില്‍ അരങ്ങേറും

മുംബൈയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുമായി കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷങ്ങളില്‍ 350ല്‍ പരം സൗജന്യ ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയകള്‍ നടത്തി നല്‍കിയ സംഘടനയാണ് വേള്‍ഡ് മലയാളി കൗണ്‍സില്‍. നിര്‍ധന കുടുംബങ്ങളിലെ കുട്ടികളും മുതിര്‍ന്നവരും ഉള്‍പ്പെടെ ആയിരങ്ങള്‍ക്കാണ് ചികിത്സാ സഹായം ലഭിച്ചത്.

ജോജു ജോര്‍ജ്, ബേസില്‍ ജോസഫ്, പ്രകാശ് വര്‍മ, ശ്വേതാ മേനോന്‍, ദര്‍ശന രാജേന്ദ്രന്‍, സംഗീത് പ്രതാപ്, നന്ദു പൊതുവാള്‍ എന്നിവര്‍ക്കൊപ്പം നിര്‍മാതാക്കളായ ഗോകുലം ഗോപാലന്‍, ആന്‍റണി പെരുമ്പാവൂര്‍, ഗുഡ്‌നൈറ്റ് മോഹന്‍ തുടങ്ങിയവരും ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കും. പുരസ്‌കാര വിതരണത്തോടൊപ്പം സംവിധായകനും ഗായകനുമായ നാദിര്‍ഷ നയിക്കുന്ന സംഗീതഹാസ്യ പരിപാടിയും ആഘോഷരാവിന് നിറം പകരും.

