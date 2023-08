മുംബൈ: യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് വിഷയത്തിൽ കേരള ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ നാളെ താനെ വെസ്റ്റ് തീൻ ഹാത് നാക്കക്കടുത്തു ടിപ് ടോപ്പ് പ്ലാസയിൽ വൈകീട്ട്‌ 6 മണിക്ക് പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നു.

Why and How? (എന്തുകൊണ്ട്, എങ്ങനെ?" ) എന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രത്യേക പ്രഭാഷണം കേരള ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ നടത്തുമെന്നാണ് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചത്. കൂടാതെ ഡോ. ​​വിനയ് സഹസ്രബുദ്ധയും (വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രാംഭൗ മൽഗി പ്രബോധിനി)പ്രഭാഷണം നടത്തും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടുക Ph:98204 04183