മുംബൈ: വ്യാപാരസമൂഹത്തെ ഒന്നടങ്കം ദോഷകരമായി ബാധിച്ചുവരുന്നതും, രാജ്യത്തെ വ്യാപാരി സമൂഹം ജിഎസ്ടി നിയമം നിലവിൽ വന്ന അന്നുമുതൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നതുമായ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് സംബന്ധിച്ച വിഷയം, ജിഎസ്ടി നിയമം പത്താം വർഷത്തിലേക്ക് കടന്നിട്ടും ഒരു തീരുമാനവുമാകാതെ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് നീതിയുക്തമല്ലെന്ന് കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ആൾ ഇന്ത്യാ ട്രേഡേഴ്സ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി. വെങ്കിട്ടരാമ അയ്യരും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ജനറൽ എസ്. എസ്. മനോജും പറഞ്ഞു.
ചെറുകിട - ഇടത്തരം വ്യാപാരമേഖലയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയും, അവരെ അനാവശ്യമായ നിയമക്കുരുക്കിലേക്ക് തള്ളി വിടുകയും ചെയ്തിരുന്ന ജിഎസ്ടി നിയമത്തിലെ വകുപ്പുകളിലും, ചട്ടങ്ങളിലും, നടപടിക്രമങ്ങളിലും, ആശ്വാസകരമായ ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ ജിഎസ്ടി കൗൺസിലിന്റെ 57 ാമത് യോഗത്തിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്വാഗതാർഹമാണെന്നും കോൺഫെഡറേഷൻ ഭാരവാഹികൾ വ്യക്തമാക്കി.
വ്യാപാരിക്ക് ലഭിക്കേണ്ടുന്ന ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് നിഷേധിക്കുന്ന നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 16(2)(c) നിയമത്തിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവരുന്നത് വൈകിക്കുന്നത് പൂർണമായും അന്യായമാണ്. രാജ്യത്തെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഹൈക്കോടതികളും, പരമോന്നത നീതിപീഠവും, ഈ വകുപ്പിലെ അന്യായം തുറന്നുകാട്ടിയിട്ടും, ഇതിന് ഒരു ശാശ്വത പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിന്, കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ഉൾക്കൊണ്ട കൗൺസിൽ ഉണർന്നു പ്രവർത്തിക്കാത്തത് തികച്ചും ഖേദകരമാണെന്നും ഭാരവാഹികൾ വ്യക്തമാക്കി.