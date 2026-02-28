Mumbai

സ്‌കൂളിന് സ്മാര്‍ട് ടിവി കൈമാറി ഹില്‍ഗാര്‍ഡന്‍ അയ്യപ്പ ഭക്തസംഘം

കൊങ്കിണിപാഡ സ്‌കൂളിനാണ് ഉപകരണങ്ങള്‍ കൈമാറിയത്
Hilgarden Ayyappa devotees donate smart TV to school



മുംബൈ: താനെ മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍റെ കീഴിലുള്ള സ്‌കൂളിലെ ഏകദേശം 125 വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ ഡിജിറ്റല്‍ പഠനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി താനെ ഹില്‍ഗാര്‍ഡന്‍ അയ്യപ്പ ഭക്തസംഘം സ്മാര്‍ട്ട് ടിവി കൈമാറി. സ്‌കൂള്‍ അധികൃതരുടെ അഭ്യര്‍ഥനയെ തുടര്‍ന്ന് സ്‌പോണ്‍സര്‍മാരുടെയും അഭ്യുദയകാംക്ഷികളുടെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് പുതിയ സ്മാര്‍ട്ട് ടിവിയും സ്റ്റബിലൈസറും സ്‌കൂളിന് നല്‍കിയത്.

കൊങ്കിണിപാഡ മുനിസിപ്പല്‍ സ്‌കൂളില്‍ നടന്ന ലളിതമായ ചടങ്ങിലായിരുന്നു ഉപകരണങ്ങള്‍ കൈമാറിയത്. ഡോ. വേണുഗോപാല്‍ മേനോനും മഞ്ജു മേനോനും സന്നിഹിതരായിരുന്നു.

സ്‌കൂള്‍ ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് ഉര്‍മിള ആര്‍. ഗാവ്‌ലെയും സീനിയര്‍ ടീച്ചര്‍ ജഗന്നാഥ് ജാധവും കഴിഞ്ഞ 15 വര്‍ഷമായി സ്‌കൂളിന് പിന്തുണ നല്‍കിവരുന്ന ഹില്‍ ഗാര്‍ഡന്‍ അയ്യപ്പ ഭക്ത സംഘത്തെയും ഭാരവാഹികളെയും അഭിനന്ദിച്ചു. സെക്രട്ടറി ശശികുമാര്‍ നായര്‍ പരിപാടികള്‍ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തു.

