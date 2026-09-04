കല്യാണ്: കല്യാണ് സെന്ട്രല് കൈരളി സമാജത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തില് വിപുലമായ ഓണാഘോഷം സെപ്റ്റംബര് 6 ഞായറാഴ്ച സംഘടിപ്പിക്കും. രാവിലെ 9 മണിക്ക് ആഘോഷ പരിപാടികള്ക്ക് തിരിതെളിയും. സമാജം പ്രസിഡന്റ് പോള് പറപ്പിള്ളിയുടെ അധ്യക്ഷതയില് ചേരുന്ന സാംസ്കാരിക സമ്മേളനത്തില് സിനിമാ-ടെലിവിഷന് താരം അനീഷ് രവി മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കും.
കെയര് 4 മുംബൈ പ്രസിഡന്റ് എം കെ നവാസ്, ജനറല് സെക്രട്ടറി പ്രിയ വര്ഗീസ് തുടങ്ങി സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖര് പങ്കെടുക്കും.
വിവിധ കലാപരിപാടികള്, വടംവലി ഉള്പ്പെടെയുള്ള ഓണക്കളികള്, പരമ്പരാഗത ഓണാഘോഷ പരിപാടികള് എന്നിവ ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി അരങ്ങേറും.