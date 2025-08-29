Mumbai

കല്യാണ്‍ ഇനി അതിരൂപത: ആദ്യ ആര്‍ച്ച് ബിഷപ്പായി സെബാസ്റ്റ്യന്‍ വാണിയപ്പുരയ്ക്കല്‍

മാര്‍ തോമസ് ഇലവനാല്‍ 75 വയസ്സ് പിന്നിട്ടതിനാല്‍ വിരമിച്ചിരുന്നു
Kalyan now an archdiocese: Sebastian Vaniyapurakkal as the first archbishop

മാര്‍  സെബാസ്റ്റ്യന്‍ വാണിയപ്പുരയ്ക്കല്‍

മുംബൈ: കല്യാണ്‍ രൂപതയെ അതിരൂപതയായി ഉയര്‍ത്തി സീറോമലബാര്‍ സഭ. കല്യാണ്‍ രൂപതയുടെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെയും ഗോവയിലെയും പള്ളികളും മിഷന്‍ പ്രദേശങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടും. സീറോ മലബാര്‍ സഭയുടെ കൂരിയാമെത്രാനായ മാര്‍ സെബാസ്റ്റ്യന്‍ വാണിയപ്പുരയ്ക്കലിനെ ആദ്യ ആര്‍ച്ചുബിഷപ്പായി നിയമിച്ചു. കല്യാണ്‍ രൂപത മെത്രാന്‍ മാര്‍ തോമസ് ഇലവനാല്‍ 75 വയസ്സ് പ്രായം കഴിഞ്ഞതിനാല്‍ രാജി വച്ചിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് പുതിയ ബിഷപ്പിനെ നിയമിച്ചത്.

1967 മാര്‍ച്ച് 29 ന് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ കൊക്കയാറില്‍ വി.എം. തോമസിന്റെയും ഏലിയമ്മയുടെയും എട്ടാമത്തെ കുട്ടിയായി വാണിയപ്പുരക്കല്‍ ജനിച്ചു . മുണ്ടക്കയത്തുള്ള സെന്‍റ് ലൂയിസ് എല്‍പി സ്‌കൂളിലും പെരുവന്താനം സെന്‍റ് ജോസഫ് ഹൈസ്‌കൂളിലും പഠനം നടത്തിയതിനു ശേഷം 1982 ല്‍ പൊടിമറ്റത്തുള്ള മേരി മാതാ മൈനര്‍ സെമിനാരിയില്‍ പൗരോഹിത്യ പഠനം ആരംഭിച്ചു . തുടര്‍ന്ന് തത്ത്വശാസ്ത്രപരവും ദൈവശാസ്ത്രപരവുമായ പഠനത്തിനായി വടവാതൂരിലെ സെന്‍റ് തോമസ് അപ്പസ്‌തോലിക് സെമിനാരിയില്‍ പഠനം നടത്തി. 1992 ഡിസംബര്‍ 30 ന് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി രൂപതാധ്യക്ഷന്‍ മാര്‍ മാത്യു വട്ടച്ചുഴിയില്‍ (കട്ടപ്പന) അസിസ്റ്റന്‍റ് പുരോഹിതനായി നിയമിതനായി. തുടര്‍ന്ന് മാര്‍ വട്ടച്ചുഴിയില്‍ നിന്ന് യുവദീപ്തി രൂപതയുടെ ഡയറക്ടറായി നിയമിതനായി.

പിന്നീട് കാനോന്‍ നിയമത്തില്‍ ഡോക്ടറേറ്റിനായി അദ്ദേഹം പൊന്തിഫിക്കല്‍ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഓഫ് ഹോളിക്രോസില്‍ ചേര്‍ന്നു. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയുടെ ജുഡീഷ്യല്‍ വികാരിയായി നിയമിതനായ അദ്ദേഹം പിന്നീട് കൊരട്ടി , പൂമറ്റം, ചെന്നക്കുന്ന്, മുളംകുന്ന് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ വിവിധ ഇടവക ശുശ്രൂഷാ നിയമനങ്ങളില്‍ തുടര്‍ന്നു. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിലെ സേവനത്തോടൊപ്പം, കര്‍ദിനാള്‍ മാര്‍ വര്‍ക്കി വിതയത്തില്‍ അദ്ദേഹത്തെ സീറോ-മലബാര്‍ മേജര്‍ ആര്‍ക്കി എപ്പിസ്‌കോപ്പല്‍ ട്രൈബ്യൂണലില്‍ ബോണ്ടിന്‍റെ സംരക്ഷകനായി നിയമിച്ചു.

പാസ്റ്ററല്‍ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ശേഷം, കാപ്പാട് ബെനഡിക്‌റ്റൈന്‍ ആശ്രമം, കുന്നോത്ത് ഗുഡ് ഷെപ്പേര്‍ഡ് മേജര്‍ സെമിനാരി, പൊടിമറ്റം നിര്‍മ്മല തിയോളജിക്കല്‍ കോളേജ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ പ്രൊഫസറായിരുന്നു . 2014-ല്‍, കര്‍ദ്ദിനാള്‍ മാര്‍ ജോര്‍ജ് ആലഞ്ചേരി അദ്ദേഹത്തെ സീറോ മലബാര്‍ സഭയുടെ മേജര്‍ ആര്‍ക്കി എപ്പിസ്‌കോപ്പല്‍ കൂരിയയുടെ വൈസ് ചാന്‍സലറായി നിയമിച്ചു. 2017ലാണ് അദ്ദേഹത്തെ കൂരിയ ബിഷപ്പായി നിയമിക്കുന്നത്. ഒക്ടോബര്‍ 19ന് ആണ് ആര്‍ച്ച് ബിഷപ്പായി സ്ഥാനമേല്‍ക്കുന്നത്.

