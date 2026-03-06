കരോക്കെ ക്ലബ് ആരംഭിച്ചു

മുംബൈ: രാഗലയ മ്യൂസിക് ക്ലബ് പുതുതായി അവതരിപ്പിച്ച കരോക്കെ ക്ലബ് സെഷനുകളില് പങ്കെടുക്കാന് സംഗീത പ്രേമികൾക്ക് അവസരം. ഇത് ഗായകര്ക്കും സംഗീത പ്രേമികള്ക്കും അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗാനങ്ങള് സജീവവും സൗഹൃദപരവുമായ അന്തരീക്ഷത്തില് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള സുവര്ണാവസരമായിരിക്കും.
കരോക്കെ സെഷനുകള് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ശനിയാഴ്ചയും വൈകുന്നേരം 7.00 നും ഞായറാഴ്ചകളില് രാവിലെ 11.00 നും അന്ധേരി ഈസ്റ്റിലെ ക്ലബ്ബിന്റെ പരിസരത്ത് നടക്കും. പങ്കെടുക്കുന്നവര്ക്ക് ഓരോ സെഷനിലും ഇഷ്ടമുള്ള രണ്ട് ഗാനങ്ങള് ആലപിക്കാന് കഴിയും.
സംഘാടകര് പ്രകടനങ്ങള് വീഡിയോയില് റെക്കോര്ഡു ചെയ്യുകയും റെക്കോര്ഡിംഗുകള് പങ്കെടുക്കുന്നവര്ക്ക് നല്കുകയും ചെയ്യും. ഈ വീഡിയോകള് സുഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്കിടാനും, സ്മരണികയായി സൂക്ഷിക്കാനും അവരെ പ്രാപ്തരാക്കും.
സ്ഥലം: വൈബ്രന്റ് കരോക്കെ ക്ലബ്, ബോംബെ ബാഴ്സലോണ റെസ്റ്റോറന്റിന് എതിര്വശം, മഖ്വാന റോഡ്, അന്ധേരി ഈസ്റ്റ്, മുംബൈ 400059.ഫോണ്:91 98198 46241