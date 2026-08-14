പന്വേല്: സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കേരളീയ കള്ച്ചറല് സൊസൈറ്റി പന്വേലിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില് ഓഗസ്റ്റ് 15 ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 8:30-ന് പതാക ഉയര്ത്തല് ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.
ന്യൂ പന്വേല് സെക്റ്റർ-01, മില്ലേനിയം മാര്ക്കറ്റിലെ പ്രജാപതി കാസ്കേഡ് സി.എച്ച്.എസ് (ഷോപ്പ് നമ്പര് 53) കെ.സി.എസ് ഓഫിസ് അങ്കണത്തില് നടക്കുന്ന ചടങ്ങില് നോര്ക്ക ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫിസര് അരുണ് ആര്.ബി. മുഖ്യ അതിഥിയായി പങ്കെടുത്ത് പതാക ഉയര്ത്തും. അന്തരിച്ച പ്രശസ്ത ഗായിക എസ്. ജാനകിയുടെ വിയോഗത്തില് ചടങ്ങില് അനുശോചന യോഗവും നടത്തുന്നതാണ്. കൂടുതല് വിവരങ്ങള്ക്ക് ഫോണ്: 8879511868