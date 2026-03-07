Malayalam Festival concludes on March 15th

മലയാളോത്സവം സമാപനം മാര്‍ച്ച് 15ന്

കിഷോര്‍ എന്‍.കെ മുഖ്യാതിഥിയാകും
മുംബൈ: മലയാള ഭാഷാ പ്രചാരണ സംഘത്തിന്റെ പതിനാലാം മലയാളോത്സവം സമാപനം മാര്‍ച്ച് 15ന് വൈകിട്ട് 4 മുതല്‍ ചെമ്പൂര്‍ ആദര്‍ശ വിദ്യാലത്തില്‍ വച്ച് നടത്തുന്നു. പ്രശസ്ത സീരിയല്‍-സിനിമാ നടനും, അവതാരകനും, പ്രഭാഷകനും, സംസ്ഥാന ടെലിവിഷന്‍ അവാര്‍ഡ് ജേതാവുമായ കിഷോര്‍ എന്‍.കെ മുഖ്യാതിഥിയായിരിക്കും. സമാപനത്തില്‍ മലയാള ഭാഷാ പ്രചാരണ സംഘത്തിന്റെ പത്ത് മേഖലകളില്‍ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികള്‍ പങ്കെടുക്കും.

ഡിസംബര്‍ 14 ന് ചെമ്പൂര്‍ ആദര്‍ശ വിദ്യാലയത്തില്‍ വച്ച് നടന്ന കേന്ദ്ര കലോത്സവത്തില്‍ വിജയികളായവര്‍ക്കുള്ള പുരസ്‌കാര സമര്‍പ്പണം സമാപന സമ്മേളനത്തില്‍ നടത്തുന്നതാണ്. ഫെബ്രുവരി 1 ന് നടത്തിയ നാടകോത്സവത്തിലെ വിജയികള്‍ക്കുള്ള പുരസ്‌കാരങ്ങളും മലയാള ഭാഷാ പ്രചാരണ സംഘം അഖില മഹാരാഷ്ട്ര അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നടത്തിയ സാഹിത്യ മത്സരങ്ങളിലെ വിജയികള്‍ക്കുള്ള പുരസ്‌കാരങ്ങളും വിതരണം ചെയ്യും.

