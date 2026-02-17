മഹാശിവരാത്രി ആഘോഷം: ഗുരുദേവഗിരിയിൽ വൻ ഭക്തജനത്തിരക്ക്

നവിമുംബൈ: മഹാശിവരാത്രിയോടനുബന്ധിച്ചു നെരൂൾ ഗുരുദേവഗിരി മഹാദേവക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്ന ആഘോഷപരിപാടികളിലും പൂജയിലും പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി വൻ ഭക്തജത്തിരക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു. പുലർച്ചെ 5 മണി മുതൽ ഭക്തജനങ്ങൾ ഓം നമഃശ്ശിവായ എന്ന പഞ്ചാക്ഷരീ മന്ത്രം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടു ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എത്തിത്തുടങ്ങി.
5 മണിക്ക് നടന്ന നിർമാല്യ ദർശനത്തോടെ ആഘോഷപരിപാടികൾ ആരംഭിച്ചു. തുടർന്ന് മഹാഗണപതി ഹോമം, ഗുരുപൂജ, ഉഷ:പൂജ, അഖണ്ഡനാമ ജപം എന്നിവ നടന്നു. 6 മുതൽ ആരംഭിച്ച അഭിഷേകത്തിലും സമൂഹ മഹാ മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമത്തിലും നിരവധി ഭക്തർ പങ്കെടുത്തു.
വൈകീട്ട് 7 .30 നും സമൂഹ മഹാമൃത്യുഞ്ജയ ഹോമം ഉണ്ടായിരുന്നു. രാത്രി 9 മുതൽ സംഗീത ഭജന. രാത്രി 10 മുതൽ മഹാ ചതുർകാല പൂജയും 12 നു ശിവരാത്രി പൂജയും ഉണ്ടായിരുന്നു.