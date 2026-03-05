മുംബൈ: മലയാളികളെ മറാഠി പഠിപ്പിക്കാനായി കുല്ഗാവ് ബദ്ലാപൂര് മലയാളി സമാജത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തില് മറാഠി ക്ലാസ് ആരംഭിച്ചു. ബദ്ലാപൂര് നഗരസഭ അധ്യക്ഷ രുചിത ഘോര്പഡെ ക്ലാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സെക്രട്ടറി സുരേഷ് കുമാര് സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു, സമാജം പ്രസിഡന്റ് ജിനേഷ്, നഗരസഭ മുന് അധ്യക്ഷന് രാജേന്ദ്ര ഘോര്പഡെ തുടങ്ങിയവര് പ്രസംഗിച്ചു.
മറാഠി പഠിക്കുവാനായി സ്വയം മുന്നോട്ടു വന്നതിന് മലയാളി സമൂഹത്തെ അഭിനന്ദിക്കുന്നതായി രാജേന്ദ്ര ഘോര്പഡെ പറഞ്ഞു. ക്ലാസിലൂടെ മറാഠി പഠിച്ചവര്ക്കായി നഗരസഭയുടെ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കാനുള്ള മുന്കൈയെടുക്കുമെന്നും ക്ലാസുകള് വിപുലീകരിക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ സഹായസഹകരണങ്ങളും നല്കുമെന്നും നഗരാദ്ധ്യക്ഷ രുചിത ഘോര്പ്പടെ ഉറപ്പ് നല്കി.
നഗരസഭയുടെ കീഴിലുള്ള സ്വാമി വിവേകാനന്ദ ട്രെയിനിങ് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ലക്ചര് ഹാളില് വച്ചാണ് ക്ലാസുകള് നടക്കുക. ആഴ്ചയില് രണ്ട് ദിവസം രാത്രി ഒരു മണിക്കൂര് വീതം രണ്ടുമാസത്തെ കോഴ്സ് ആണ്. ബദലാപൂര് സ്വദേശിനിയായ, മറാഠിയില് ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടിയിട്ടുള്ള മനീഷ ഭാല്ക്കേ ആണ് അധ്യാപിക. ഫോണ്: 9322444355