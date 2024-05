ഈ വർഷം ജൂലൈയോടെ 'മെട്രൊ 3' കമ്മീഷൻ ചെയ്യുമെന്ന് എംഎംആർസിഎൽ

mmrcl to commission the first phase of Metro 3 project by july

മുംബൈ: മുംബൈ നഗരത്തിന്‍റെ സ്വപ്ന പദ്ധതികളിൽ ഒന്നായ ആരെ കോളനിക്കും ബികെസിക്കും ഇടയിലുള്ള മെട്രൊ 3 റൂട്ടിന്‍റെ ഒന്നാം ഘട്ടം ഈ വർഷം ജൂലൈയിൽ കമ്മീഷൻ ചെയ്യുമെന്ന് മുംബൈ മെട്രൊ റെയിൽ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (എംഎംആർസിഎൽ) അറിയിച്ചു. മെട്രൊ 3 റൂട്ട് കൊളാബ-ബാന്ദ്ര-സീപ്‌സിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന 33.5 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള ഭൂഗർഭ ഇടനാഴിയാണ്. ഇടനാഴിയുടെ നീളം 27 പ്രധാന സ്റ്റേഷനുകളാൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു, അതിൽ 26 എണ്ണം ഭൂഗർഭത്തിലാണ്. "നിലവിൽ, ഒന്നാം ഘട്ടത്തിനായുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളും നടക്കുകയാണ്. ജൂൺ 3 മുതൽ ആർഡിഎസ്ഒ മെട്രൊ റൂട്ട് സന്ദർശിച്ച് പരിശോധിക്കുവാനാണ് പദ്ധതി യിടുന്നത്. ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കൂടുതൽ വ്യക്തതയുണ്ടാകും, ”എംഎംആർസിഎൽ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ അശ്വിനി ഭിഡെ പറഞ്ഞു. ജൂലൈയിൽ CMRS റൂട്ട് പരിശോധിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അവരുടെ സർട്ടിഫിക്കേഷനുശേഷം മാത്രമേ റൂട്ടിന്‍റെ കമ്മീഷൻ ചെയ്യൽ സാധ്യമാകൂ," ഭിഡെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ആരേ ഡിപ്പോയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്, "ഘട്ടം 1 കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ എല്ലാം ഏകദേശം തയ്യാറായിക്കഴിഞ്ഞു" എന്ന് അവർ മറുപടി നൽകി. 30 ട്രെയിനുകൾ, ഓരോന്നിനും എട്ട് കാറുകൾ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന തരത്തിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡിപ്പോയുടെ നിർമ്മാണച്ചെലവ് 328 കോടി രൂപയാണ്. ഡിപ്പോ ഏതാണ്ട് സജ്ജമായിരിക്കെ, പ്രവർത്തനങ്ങളും നിയന്ത്രണ കേന്ദ്രവും പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ പൂർണ്ണമായി പ്രവർത്തിക്കില്ല. പകരം, ബാന്ദ്ര-കുർള കോംപ്ലക്സിലെ ഒരു ബാക്കപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളും നിയന്ത്രണ കേന്ദ്രവും പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കും.