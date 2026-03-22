ലോഥാ പലാവ മേഖലയില്‍ മുത്തപ്പന്‍ വെള്ളാട്ടം

മുംബൈ: ഡോംബിവിലി ഈസ്റ്റ് ലോഥാ-പലാവ മേഖലയില് ആദ്യമായി ശ്രീ മുത്തപ്പന് വെള്ളാട്ട മഹോത്സവം അരങ്ങേറുന്നു. റണ്വാള് മൈ സിറ്റി, ലോഥാ പലാവ, റിവര്വുഡ് പാര്ക്ക് എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലെ ഭക്തരുടെ സംയുക്ത നേതൃത്വത്തില് രൂപീകൃതമായ ശ്രീ മുത്തപ്പന് സേവാസമിതി, ലോഥാ-പലാവയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് വെള്ളാട്ടം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.
28ന് ലോധാ-പലാവയിലെ കാസാ റിയോ ഗേറ്റ് നമ്പര് 1ന് സമീപമുള്ള ജോഗിംഗ് ട്രാക്ക് പരിസരത്താണ് വെള്ളാട്ടം. പുലര്ച്ചെ 5ന് ഗണപതി ഹോമത്തോടെ ആരംഭിക്കും. തുടര്ന്ന് 11ന് ശ്രീ മുത്തപ്പന് മലഇറക്കല് കര്മം, ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് തായമ്പക, 2.30ന് ശ്രീമുത്തപ്പന് വെള്ളാട്ടം, വൈകിട്ട് 4 മുതല് രാത്രി 9 വരെ ദര്ശനം, 7 മണിക്ക് പ്രസാദ ഊട്ട് എന്നിവ നടക്കും. രാത്രി 9 മണിക്ക് ദര്ശന ക്യൂ അവസാനിക്കും.