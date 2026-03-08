മുംബൈ: താനെയിലെ ധ്വനി സ്പേസ് ഒഫ് ഡാന്സ് സ്കൂള്, ഇപ്റ്റ കേരള മുംബൈ ഘടകവുമായി കൈ കോര്ത്ത് മാര്ച്ച് 21-ന് ഉപവന് ആംഫി തിയേറ്ററില് നീന പ്രസാദിന്റെ മോഹിനിയാട്ടം നടത്തുന്നു. മാര്ച്ച് 21 ന് വൈകിട്ട് 6.59 ന് പരിപാടി ആരംഭിക്കും. വര്ഷങ്ങളായി കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും ആയിരക്കണക്കിന് വേദികളില് നൃത്തം ചെയ്യുന്ന മോഹിനിയാട്ടം നര്ത്തകിയാണ് നീന പ്രസാദ്.
നൃത്തത്തെ ഉപാസിക്കുന്ന ഒരു കലാകാരി എന്നതിന് ഉപരിയായി അവര് കേരളത്തിന്റെ തനതുകലയായ മോഹിനിയാട്ടത്തിന് പുതിയ പരിപ്രേക്ഷ്യങ്ങള് നല്കി വരുന്നു.
കൂടുതല് വിവരങ്ങള്ക്ക്: 86523 52427