സൗന്ദര്യ മത്സരത്തില്‍ വിജയിയായി നിമിഷ നായര്‍

മുംബൈ: അംബര്നാഥ് റോട്ടറി ക്ലബ്ബില് സംഘടിപ്പിച്ച മിസിസ് അംബര്നാഥ് സൗന്ദര്യ മത്സരത്തില് മലയാള ചലച്ചിത്ര നടിയും നര്ത്തകിയുമായ നിമിഷ നായര് വിജയിയായി. അംബര്നാഥിലെ റോട്ടറി കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്ററില് നടന്ന ഫൈനല് റൗണ്ടിലാണ് നിമിഷ നായര് ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്.
സിനിമയിലും കലാരംഗത്തും സജീവമായ നിമിഷ നായര് ഇതിനകം അരഡസനോളം മലയാള സിനിമകളില് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഭിനയത്തിനൊപ്പം ശാസ്ത്രീയ നൃത്ത രംഗത്തും സജീവമായ നിമിഷ നിരവധി വേദികളില് തന്റെ കഴിവ് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള കലാകാരിയാണ്.
21 മുതല് 40 വയസ് വരെയുള്ള വിഭാഗത്തിലാണ് നിമിഷ നായര് സമ്മാനം നേടിയത്. വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി നടന്ന മത്സരങ്ങളില് വ്യക്തിത്വം, പ്രതിഭ, അവതരണ മികവ് തുടങ്ങിയ മാനദണ്ഡങ്ങള് അടിസ്ഥാനമാക്കി വിജയിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തു.