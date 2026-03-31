ഇനി മെലഡി റോഡില്‍ പാട്ടില്ല

മുംബൈ: സംഗീതം കേട്ടുള്ള റോഡ് യാത്ര വന്ഹിറ്റാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പ്രദേശവാസികളുടെ പ്രതിഷേധത്തെത്തുടര്ന്ന് പാട്ട് നിര്ത്തി. ദേശഭക്തി ഉയര്ത്തുന്ന ജയ് ഹോ എന്ന ഗാനത്തിന്റെ ട്യൂണ് മുഴങ്ങുന്ന പാത ഉറക്കം കെടുത്താന് തുടങ്ങിയതോടെ സമീപവാസികള് സംഘടിക്കുകയായിരുന്നു.
തീരദേശപാതയില് നരിമാന് പോയിന്റിനും വര്ളിക്കുമിടയില് ബ്രീച്ച് കാന്ഡി മേഖലയില് ഒരുമാസം മുന്പാണ് ഈ സംവിധാനം ഒരുങ്ങിയത്. പുതിയ തിരുമാനപ്രകാരം സംഗീതസംവിധാനമില്ലാത്ത തൊട്ടുചേര്ന്നുള്ള ലെയ്നിലൂടെ വാഹനങ്ങള്ക്കു കടന്നുപോകാം. നേരത്തേ വാഹനങ്ങള് സഞ്ചരിക്കുമ്പോള് സ്ലംഡോഗ് മില്യണയര് സിനിമയിലെ ജയ് ഹോ ഗാനത്തിന്റെ സംഗീതം കേള്ക്കുന്ന വിധമായിരുന്നു സംവിധാനം. തുടര്ച്ചയായി മുഴങ്ങുന്ന ശബ്ദം തങ്ങളുടെ സൗരജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്നതായി പരിസരത്തുള്ള 500-ലേറെ കുടുംബങ്ങള് പരാതിപ്പെട്ടതോടെ പാട്ട് നിര്ത്തിയയത്
6 കോടിയിലിധികം രൂപ മുടക്കിയാണ് ഈ സംവിധാനം റോഡില് ഘടിപ്പിച്ചത്. കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ഇത്തരത്തില് പാഴാക്കുന്ന ബിഎംസിക്കെതിരെ വിമര്ശനങ്ങളും ഉയരുനന്നുണ്ട്.