Mumbai

ക്രിസ്മസിന് നാട്ടില്‍ പോകാന്‍ ടിക്കറ്റില്ല

പ്രത്യേക ട്രെയിന്‍ വേണമെന്ന് ആവശ്യം
No ticket to go home for Christmas

ക്രിസ്മസിന് നാട്ടില്‍ പോകാന്‍ ടിക്കറ്റില്ല

file image
Updated on

മുംബൈ: ക്രിസ്മസ് അവധിക്കു നാട്ടില്‍ പോകാന്‍ മുംബൈ വഴി നാട്ടിലേക്കുള്ള ട്രെയിനുകളിലൊന്നും ടിക്കറ്റ് കിട്ടാനില്ല . മണ്ഡലകാലം തുടങ്ങിയതോടെ അതിന്‍റെ തിരക്കും ട്രെയിനുകളിലുണ്ട്.

ഉത്സവകാലം കണക്കിലെടുത്ത് സ്‌പെഷല്‍ ട്രെയിന്‍ പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉയരുന്നുണ്ടെങ്കിലും റെയില്‍വേ ഇതുവരെ അതിന് തയാറായിട്ടില്ല. സീസണായതോടെ മുംബൈയില്‍ നിന്നു കൊച്ചിയിലേക്കും തിരുവനന്തപുരത്തേക്കുമുള്ള വിമാന ടിക്കറ്റുകളുടെ നിരക്കിലും വലിയ വര്‍ധനയാണുള്ളത്.

ഡിസംബര്‍ 20 മുതല്‍ 25വരെ എല്ലാ ക്ലാസുകളിലും ടിക്കറ്റ് ലഭിക്കാനില്ല. എത്രയും വേഗം കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരും റെയില്‍വേ മന്ത്രിയും വിഷയത്തില്‍ ഇടപെടണമെന്നും ആവശ്യം ഉയരുന്നുണ്ട്.

MUMBAI
train
special train

Also Read

No stories found.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com