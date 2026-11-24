മുംബൈ: ബോംബെ കേരളീയ സമാജം മാംഗല്യമേള നവംബര് 29 ന് രാവിലെ 11 മുതല് മാട്ടുംഗ കേരള ഭവനത്തില് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. പങ്കെടുക്കാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് മുന്കൂട്ടി രജിസ്റ്റര് ചെയ്യണം.
മുംബൈയിലും സമീപപ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള മുഴുവന് മലയാളികളും ഈ അവസരം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന് സമാജം ഭാരവാഹികള് അഭ്യര്ത്ഥിച്ചു. വിപുലമായ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടായാല് മാത്രമേ കൂടുതല് ആളുകളിലേക്ക് വിവരങ്ങള് എത്തിക്കാനും സാര്വത്രികമായ സ്വീകാര്യതയും സാധ്യതയും ഉറപ്പാക്കാനും കഴിയുകയുള്ളൂ.
അതിനാല് എല്ലാ വ്യക്തികളും സംഘടനകളും സമാജങ്ങളും ഈ ഉദ്യമത്തിന് പിന്തുണയും സഹകരണവും നല്കണമെന്ന് സമാജം അഭ്യര്ത്ഥിച്ചു. രജിസ്ട്രേഷനായി കേരള ഭവനം ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഫോണ്: 8369349828.