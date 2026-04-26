മുംബൈ : സനാതന ഹിന്ദു ധര്മ്മസഭയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില് മോഹന്ജിയുടെ ആധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണവും സല്സംഗവും സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.
മെയ് 17 ന് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ വസായ് വെസ്റ്റ് ആനന്ദ് നഗറിലെ വിശ്വകര്മ്മ ഹാളില് രാവിലെ 9 മണി മുതലാണ് പരിപാടി. ചടങ്ങില് വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത് കേരളഘടകം ജനറല് സെക്രട്ടറി അനില് വിളയില് പങ്കെടുക്കും. വസായ് താലൂക്കിലെ വിവിധ ഹിന്ദു സംഘടന പ്രതിനിധികളും ചടങ്ങില് പങ്കെടുക്കും.
മോഹന്ജിയേയും വിശിഷ്ട വ്യക്തികളേയും താലപ്പൊലി മേളങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ ഹാളിലേക്ക് സ്വീകരിച്ച ശേഷം യതി പൂജ നടക്കും. സത്സസംഗത്തിന്റെ സമാപനത്തിനു ശേഷം പ്രസാദ വിതരണത്തോടെ പരിപാടി സമാപിക്കും