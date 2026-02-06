രോഹിത് ഷെട്ടിയുടെ വീടിന് നേരെ വെടിവയ്പ്പ് നടത്തിയ കേസില്‍ ഒരാള്‍ കൂടി അറസ്റ്റില്‍

മുംബൈ: സംവിധായകന് രോഹിത് ഷെട്ടിയുടെ ജുഹുവിലെ വീടിനുനേരെ നടന്ന വെടിവയ്പ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരാളെക്കൂടി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പുനെ സ്വദേശിയായ ആശാറാം ഫസലാണ് മുംബൈ പൊലീസിന്റെ പിടിയിലായത്. കുറ്റകൃത്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ച ആയുധം ഫസലാണ് വെടിവച്ചയാള്ക്ക് നല്കിയതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
കേസില് അറസ്റ്റിലായവരുടെ എണ്ണം 5 ആയി ഉയര്ന്നു. മുഖ്യപ്രതി ശുഭം ലോങ്കര്ക്കായി തെരച്ചില് തുടരുകയാണ്. അറസ്റ്റിലായ എല്ലാവരെയും 11 വരെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയില് വിട്ടു. അഞ്ചോളം ബോളിവുഡ് താരങ്ങളെ സംഘം ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നതായി പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.