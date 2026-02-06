Mumbai

രോഹിത് ഷെട്ടിയുടെ വീടിന് നേരെ വെടിവയ്പ്പ് നടത്തിയ കേസില്‍ ഒരാള്‍ കൂടി അറസ്റ്റില്‍

ഗുണ്ടാസംഘം 5 ബോളിവുഡ് താരങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന് പൊലീസ്
One more person arrested in connection with the shooting at Rohit Shetty's house

രോഹിത് ഷെട്ടി

Updated on

മുംബൈ: സംവിധായകന്‍ രോഹിത് ഷെട്ടിയുടെ ജുഹുവിലെ വീടിനുനേരെ നടന്ന വെടിവയ്പ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരാളെക്കൂടി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പുനെ സ്വദേശിയായ ആശാറാം ഫസലാണ് മുംബൈ പൊലീസിന്‍റെ പിടിയിലായത്. കുറ്റകൃത്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ച ആയുധം ഫസലാണ് വെടിവച്ചയാള്‍ക്ക് നല്‍കിയതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

കേസില്‍ അറസ്റ്റിലായവരുടെ എണ്ണം 5 ആയി ഉയര്‍ന്നു. മുഖ്യപ്രതി ശുഭം ലോങ്കര്‍ക്കായി തെരച്ചില്‍ തുടരുകയാണ്. അറസ്റ്റിലായ എല്ലാവരെയും 11 വരെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍ വിട്ടു. അഞ്ചോളം ബോളിവുഡ് താരങ്ങളെ സംഘം ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നതായി പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

MUMBAI
firing
rohit shetty

Also Read

No stories found.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com