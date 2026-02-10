Mumbai

'ഒറ്റ ഞാവല്‍മരം' നാടകം മുംബൈയില്‍ എത്തുന്നു

കലാപാഠശാല ആറങ്ങോട്ടുകരയുടെ അവതരണത്തിലാണ് ഈ നാടകം പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്‍പിലെത്തുന്നത്.
ഒറ്റ ഞാവല്‍മരം നാടകം മുംബൈയില്‍ എത്തുന്നു

മുംബൈ: മികച്ച നടിക്കുള്ള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്‌കാരം നേടിയ നടി ബീന ആര്‍. ചന്ദ്രന്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഏകാംഗ നാടകം 'ഒറ്റ ഞാവല്‍ മരം' ഫെബ്രുവരി 21 ന് വൈകിട്ട് 6.59 ന് നെരൂള്‍ എന്‍ബികെഎസ് ഹാളില്‍ അരങ്ങേറും. ഇപ്റ്റ കേരള മുംബൈ ചാപ്റ്ററിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നാടകം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.

മാധവിക്കുട്ടിയുടെ കഥ 'വേനലിന്‍റെ ഒഴിവ്' എന്ന കൃതിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തയാറാക്കിയ 'ഒറ്റ ഞാവല്‍ മരം' എന്ന ഏകാംഗ നാടകം വൻ ജനശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു.

ഈ നാടകം ഇതിനോടകം വിദേശരാജ്യങ്ങളിലടക്കം നിരവധി വേദികളില്‍ അരങ്ങേറി ശ്രദ്ധേയമായ പ്രതികരണങ്ങള്‍ നേടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.രചന നിര്‍വഹിച്ചിരിക്കുന്നത് കെ.വി. ശ്രീജയും, സംവിധാനം സി.എം. നാരായണനും ആണ്. കലാപാഠശാല ആറങ്ങോട്ടുകരയുടെ അവതരണത്തിലാണ് ഈ നാടകം പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്‍പിലെത്തുന്നത്.

