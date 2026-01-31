Mumbai

മുളുണ്ട് കേരളസമാജം സൗജന്യ മെഡിക്കല്‍ ക്യാംപ് നടത്തി

ക്യാംപില്‍ 50ല്‍ അധികം പേര്‍ പങ്കെടുത്തു
Mulund Kerala Samajam organized a free medical camp

മുളുണ്ട് കേരളസമാജം സൗജന്യ മെഡിക്കല്‍ ക്യാംപ് സംഘടിപ്പിച്ചു

മുംബൈ:മുളുണ്ട് കേരള സമാജത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ ആര്യ വൈദ്യ ഫാര്‍മസി കോയമ്പത്തൂര്‍ ലിമിറ്റഡിന്റെ സഹകരണത്തോടെ സൗജന്യ മെഡിക്കല്‍ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. ക്യാമ്പില്‍ അമ്പതോളം പേര്‍ പരിശോധനയ്ക്കായി എത്തി. സമാജം ഡോക്ടര്‍ ദിനേശന്‍ നമ്പൂതിരിയും ആര്യ വൈദ്യ ഫാര്‍മസിയിലെ രണ്ട് ഡോക്ടര്‍മാരും രോഗികളെ പരിശോധിച്ച് ചികിത്സാ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കി.

സമാജം പ്രസിഡന്റ് ടി. കെ. രാജേന്ദ്രബാബു, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എ. രാധാകൃഷ്ണന്‍, ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി ബി. കെ. കെ. കണ്ണന്‍, സെക്രട്ടറി ഇടശ്ശേരി രാമചന്ദ്രന്‍, സുജാത നായര്‍, ട്രഷറര്‍ കെ. മുരളീധരന്‍, ഡിസ്പെന്‍സറി ചെയര്‍മാന്‍ എ. വി. കൃഷ്ണന്‍ എന്നിവര്‍ ക്യാമ്പിന് നേതൃത്വം നല്‍കി.

കെ. ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍, ഉമ്മന്‍ മൈക്കിള്‍, ഗിരീഷ്‌കുമാര്‍, സുരേഷ് നായര്‍, ടി. കെ. ബാലചന്ദ്രന്‍, സി. കെ. കെ. പൊതുവാള്‍, ഉണ്ണിക്കുട്ടന്‍, ഡിസ്പെന്‍സറി അസിസ്റ്റന്റ് നളിനി നായര്‍ എന്നിവരും സജീവമായി പങ്കെടുത്തു.

