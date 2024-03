Prakash Ambedkar hints at third front against bjp in maharashtra

മുംബൈ: പ്രകാശ് അംബേദ്കറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വഞ്ചിത് ബഹുജൻ അഘാഡി (വിബിഎ) മഹാരാഷ്ട്ര വികാസ് അഘാഡിയുമായി (എംവിഎ) വേർപിരിഞ്ഞ് 2 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം, മൂന്നാം മുന്നണി രൂപീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുകയാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ദാദറിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത അംബേദ്കർ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ രൂപീകരണത്തിനായുള്ള തന്‍റെ പദ്ധതികൾ ഏപ്രിൽ 2 ന് വെളിപ്പെടുത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ സംസ്ഥാനത്ത് മൂന്നാം മുന്നണി രൂപീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് സൂചന നൽകിയിട്ടും, ഏതൊക്കെ പാർട്ടികൾ സംഘടനകൾ സഹകരിക്കുമെന്ന് വെളിപ്പെടുത്താൻ അദ്ദേഹം വിസമ്മതിച്ചു.