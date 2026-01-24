മുംബൈ മേയര്‍ പദവി വനിതാ സംവരണം

മുംബൈ: മുംബൈയിലെ അടുത്ത മേയര് ജനറല് വിഭാഗത്തില് നിന്നുള്ള വനിതയായിരിക്കും. നഗരവികസന വകുപ്പ് നറുക്കെടുപ്പിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം നിശ്ചയിച്ചത്. അതേസമയം ഭരണകക്ഷികള്ക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയില് നറുക്കെടുപ്പില് ക്രമക്കേടുകള് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചു.
പട്ടികവര്ഗ (എസ്ടി) വിഭാഗത്തില്പ്പെട്ട രണ്ട് സ്ത്രീകളും ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ പാര്ട്ടിയില്പ്പെട്ടവരായിരുന്നതിനാല്, ഈ വിഭാഗത്തിന് മേയര്സ്ഥാനം ലഭിച്ചിരുന്നുവെങ്കില് അത് അവര്ക്ക് ലഭിക്കുമായിരുന്നു.
ഇത്തവണ മേയര് സ്ഥാനം ഈ വിഭാഗത്തിന് സംവരണം ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത അവര് ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു. ദൈവം അനുവദിച്ചാല് മുംബൈയ്ക്ക് തന്റെ പാര്ട്ടിയില് നിന്ന് മേയര് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉദ്ധവ് പറഞ്ഞത് ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യം മുന്നില് കണ്ടായിരുന്നു.