താനെ: ഡോംബിവ്‌ലി ശ്രീ പൊന്നു ഗുരുവായൂരപ്പന്‍ ക്ഷേത്രത്തില്‍ ശ്രീമദ് ദേവീ ഭാഗവത നവാഹ യജ്ഞം ഇന്ന് മുതല്‍ ഡിസംബര്‍ 1 വരെ ഭക്തിസാന്ദ്രമായ അന്തരീക്ഷത്തില്‍ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് സംഘാടക സമിതി അറിയിച്ചു.നവംബര്‍ 22-ന് വൈകുന്നേരം 6 മണിക്ക് ശ്രീമദ് ദേവീ ഭാഗവത മഹാത്മ്യ പാരായണവും പ്രഭാഷണവും നടക്കും.

നവംബര്‍ 23 മുതല്‍ 30 വരെ രാവിലെ 6 മുതല്‍ വൈകുന്നേരം 6 വരെ ചടങ്ങുകള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കും. തുടര്‍ന്ന് ഡിസംബര്‍ 1-ന് രാവിലെ 6 മുതല്‍ ആരംഭിക്കുന്ന ചടങ്ങുകള്‍ക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിയോടെ സമാപിക്കും.

യജ്ഞാചാര്യനായി ഭഗവത രത്‌നം ബ്രഹ്‌മശ്രീ അയനിപ്പിള്ളി ബാബു ചന്ദ്രശേഖരന്‍ നമ്പൂതിരി (ഇടപ്പാള്‍) നേതൃത്വം നല്‍കും. കൂടാതെ മീര അയനിപ്പിള്ളിയും ബ്രഹ്‌മശ്രീ നീലകണ്ഠ ശര്‍മ്മയും സഹ ആചാര്യരായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കും.

