മന്ദിരസമിതി യൂണിറ്റുകളിലും ഗുരുദേവഗിരിയിലും സമാധി പൂജയും പ്രസാദ വിതരണവും

മുംബൈ: ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ 98 -മതു മഹാസമാധിദിനം വിവിധ പൂജാ പരിപാടികളോടുകൂടി ശ്രീനാരായണ മന്ദിരസമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില് സമിതിയുടെ ചെമ്പൂര് ആസ്ഥാനത്തും വിവിധ യൂണിറ്റുകളിലും ഗുരുസെന്ററുകളിലും 21നു ഞായറാഴ്ച ആചരിക്കുന്നു. ഗുരുദേവഗിരിയില് പുലര്ച്ചെ 5 .30 നു നടതുറക്കല്, 6 നു ഗണപതി ഹോമം, 7 നു ഗുരുപൂജ, 9 നു അഖണ്ഡനാമ ജപാരംഭം,
ഗുരുദേവകൃതി, ഗുരുഭാഗവത പാരായണം
ഉച്ചകഴിഞ്ഞു 3 നു അഖണ്ഡനാജപ സമര്പ്പണം, സമൂഹ പ്രാര്ഥന, തുടര്ന്ന് കുസുമകലശം എഴുന്നുള്ളിക്കല്. 3 .15 നു സമാധി പൂജ, പുഷ്പാഭിഷേകം, സമാധി പ്രാര്ഥന, പ്രസാദ വിതരണം. മഹാസമാധി ദിവസം രാവിലെ മുതല് ഗുരുസന്നിധിയില് നെയ് വിളക്ക് തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഫോണ്: 7304085880 .
വസായ് ഗുരുസെന്ററിൽ: രാവിലെ 9 നു മഹാഗുരുപൂജ, അഖണ്ടനാമജപം, ശ്രീമദ് ഭഗവദ്ഗീത പാരായണം, ഗുരുഭാഗവത പാരായണം. 3 .20 മുതല് - 3:30 വരെ മഹാസമാധി പൂജ. ശേഷം കഞ്ഞിവീഴ്ത്തല്- ഫോണ്: 9833356861 .
വാശി ഗുരുസെന്റർ: രാവിലെ 7 നു ഗുരുപൂജ, 9 നു ഗുരുകീര്ത്തനാലാപനം, 11 നു വിളക്കു പൂജ, വൈകീട്ട് 3 നു സമൂഹ പ്രാര്ഥന, 3 .15 നു സമാധി ഗാനം, 3 .30 മുതല് കഞ്ഞി വീഴ്ത്തല്. ഫോണ്: 9869253770 .
നാലസൊപാര വെസ്റ്റ്: രാവിലെ 10മണി മുതല് ഗുരുസെന്ററില് സമ്പൂര്ണ ഗുരുഭാഗവത പാരായണം, ഗുരുപുഷ്പാഞ്ജലി, സമൂഹ പ്രാര്ഥന, സമാധി ഗാനാലാപനം. തുടര്ന്ന് കഞ്ഞിവീഴ്ത്തല് എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഫോണ്: 9699140545 .
അംബര്നാഥ് , ബദലാപ്പൂര്: രാവിലെ 9 മുതല് ഗുരു സെന്ററില് ഗുരു പൂജ, അഖണ്ഡനാമ ജപം. 3 മുതല് 3 .20 വരെ മഹാസമാധി പൂജ, സമൂഹ പ്രാര്ഥന. പ്രസാദ വിതരണം- ഫോണ്: 9226526307 .
ഡോംബിവലി- താക്കുര്ളി: രാവിലെ 7 നു ഗുരുപൂജ, ഒരു മണി മുതല് ഗുരുദേവ ഭാഗവത പാരായണം, ഗുരുദേവകൃതി ആലാപനം. 3 .15 മുതല് സമാധി പ്രാര്ഥന, സമാധി പൂജ. ശേഷം കഞ്ഞിവീഴത്തല്. ഫോണ്: 8850561775 .
സാക്കിനാക്ക: ഗുരുശ്രീ മഹേശ്വര ക്ഷേത്രസന്നിധിയില്
രാവിലെ 9 മുതല് നാരായണ നാമജപം, പ്രാര്ത്ഥന, ഗുരു ഭാഗവത പാരായണം, 3 -20 ന് സമാധി പൂജ, സമാധി ഗാനാര്ച്ചന തുടര്ന്ന് കഞ്ഞി വീഴ്ത്തല്. ഫോണ്: 9869776018 .
വിലേപാര്ലെ വെസ്റ്റ്: അന്ധേരി വെസ്റ്റ്, യോഗേശ്വരി, ഗോരേഗാവ് : രാവിലെ 7 നു ഗുരു പൂജയോടെ ആരംഭിക്കുന്നു. ഉച്ചക്ക് ഒന്ന് മുതല് ഗുരു ഭാഗവതം, അഖണ്ഡനാമ ജപം, ഗുരുദേവ കൃതികളുടെ പാരായണം. ഗുരുപൂജ, ഗുരു പുഷ്പാഞ്ജലി ,3.15 മുതല് സമാധി പൂജ, സമാധി ഗാനം . 3.30 നു ശേഷം കഞ്ഞി വിതരണം. ഫോണ്: 9820319239 .
കലമ്പോലി: രാവിലെ 10 മുതല് ഗുരുസെന്ററില് ഗുരുദേവ ഭാഗവത പാരായണം, അഖണ്ഡനാമ ജപം, സമൂഹ പ്രാര്ഥന, 3 .15 നു സമാധി പ്രാര്ഥന, തുടര്ന്ന് കഞ്ഞി വീഴ്ത്തല്. ഫോണ്: 8879174144 .
ഉല്ലാസ് നഗര്: രാവിലെ 6 .30 മുതല് ഗുരുപൂജ, ഗുരുദേവ കൃതി പാരായണം, ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് മുതല് അഖണ്ഡനാമ ജപം, 3 നു ധ്യാനം, സമൂഹ പ്രാര്ഥന, 3 .15 മുതല് മഹാ സമാധി പ്രാര്ഥന. തുടര്ന്ന് കഞ്ഞി വീഴ്ത്തല്. ഫോണ്: 8551963721.
താനെ: രാവിലെ 6 .30 മുതല് ഗുരു മന്ദിരത്തില് ഗണപതി ഹോമം, ഗുരുദേവകൃതി പാരായണം, ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മുതല് അഖണ്ഡനാമ ജപം, 3 മുതല് സമൂഹ പ്രാര്ഥന, തുടര്ന്ന് കഞ്ഞിവീഴ്ത്തല്. ഫോണ്: 9769763648 .
ഉള്വെ: രാവിലെ 9 മുതല് ഗുരുസെന്ററില് ഗുരുപൂജ, സമൂഹ പ്രാര്ഥന, 3 .30 നു സമാധി ഗാനാലാപനം, സമാധി പൂജ. തുടര്ന്ന് കഞ്ഞി വീഴ്ത്തല്. ഫോണ്: 9321251681 .
മീരാറോഡ്: ദഹിസര്, ഭയന്ദര്: രാവിലെ 6 നു നിര്മാല്യം, 6 .30 നു പ്രഭാതപൂജ, 11 മുതല് ഗുരുസഹസ്രനാമാര്ച്ചന, അഖണ്ഡനാമ ജപം. 3 .20 മുതല് പ്രണവം, ഗുരുസ്മരണം, ഗുരുഷഡ്കം , ഗുരുസ്തവം, ദൈവദശകം, സമാധി ഗാനാലാപനം, ആരതി. 4 നു ഉപവാസ സമര്പ്പണം, കഞ്ഞി വീഴ്ത്തല്. ഫോണ്: 9892884522.