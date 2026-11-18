മുംബൈ: കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ പുതിയ പുസ്തകത്തിനെതിരേ ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെ വിഭാഗം ശിവസേന നടത്തിയ പ്രതിഷേധം പുതിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദത്തിൽ. പ്രതിഷേധത്തിനിടെ ശിവസേന സ്ഥാപകൻ ബാൽ താക്കറെയുടെ ചിത്രം പാർട്ടി നേതാവ് എൻ.സി. ഷൈന അബദ്ധത്തിൽ കീറിയതോടെയാണ് വിമർശനം ഉയർന്നത്. ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ശിവസേനയും കോൺഗ്രസും സംഭവത്തിൽ ഷൈനയ്ക്കെതിരേ രംഗത്തെത്തി.
വീർ സവർക്കറെ അപമാനിക്കുന്നതും ചരിത്രത്തെ വളച്ചൊടിക്കുന്നതുമാണ് സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ 'ബിലോങിങ്: എ ജേർണി ഓഫ് ലവ്' എന്ന പുസ്തകത്തിലെ പരാമർശങ്ങളെന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു ഷിൻഡെ വിഭാഗം ശിവസേനയുടെ പ്രതിഷേധം. ബുധനാഴ്ച മുംബൈയിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിൽ ഷൈന, സഞ്ജയ് നിരുപം, ആനന്ദ് ദുബെ തുടങ്ങിയ നേതാക്കൾ പുസ്തകത്തിന്റെ പേജുകൾ കീറുകയും 201, 443 പേജുകളിലെ പരാമർശങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് പ്രസാധകരായ ഹാർപർ കോളിൻസിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
പുസ്തകത്തിന്റെ പേജുകൾ കീറുന്നതിനിടെ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മണിശങ്കർ അയ്യരുടെ കോലം ചെരുപ്പുകൊണ്ട് അടിക്കുന്ന ബാൽ താക്കറെയുടെ ചിത്രം ഷൈന അബദ്ധത്തിൽ കീറുകയായിരുന്നു. പാർട്ടി സഹപ്രവർത്തകനായ സഞ്ജയ് നിരുപം തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതോടെ കീറിയ ചിത്രം കടലാസുകൾക്കടിയിൽ ഒളിപ്പിക്കാൻ ഷൈന ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ, കീറിയത് ബാൽ താക്കറെയുടെ ചിത്രമല്ലെന്നും മണിശങ്കർ അയ്യരുടെ ചിത്രമാണെന്നും ശിവസേന നേതാക്കൾ പിന്നീട് വിശദീകരിച്ചു. മണിശങ്കർ അയ്യരുടെ ചിത്രമാണ് താൻ കീറിയതെന്നും ബാൽ താക്കറെയുടെ ചിത്രമല്ലെന്നും ഷൈനയും പിന്നീട് വ്യക്തമാക്കി.
കോൺഗ്രസുമായി സഖ്യത്തിലേർപ്പെട്ട ഉദ്ധവ് താക്കറെ വിഭാഗത്തെ വിമർശിക്കാനായിരുന്നു ബാൽ താക്കറെ മണിശങ്കർ അയ്യരുടെ കോലം ചെരുപ്പുകൊണ്ട് അടിക്കുന്ന ചിത്രം ശിവസേന നേതാക്കൾ പ്രതിഷേധവേദിയിൽ കൊണ്ടുവന്നത്. കോൺഗ്രസിന്റെ കടുത്ത എതിരാളിയായിരുന്നു ബാൽ താക്കറെ എന്നതായിരുന്നു ഇതിന് പിന്നിലെ രാഷ്ട്രീയ വിശദീകരണം.
സംഭവം മുംബൈ മുനിസിപ്പൽ കോർപറേഷനിലും (ബിഎംസി) വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കി. ഉദ്ധവ് താക്കറെ വിഭാഗത്തിലെ കോർപറേറ്റർമാർ ഷൈനയ്ക്കെതിരേ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയും അവരെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
ബാൽ താക്കറെയെ അപമാനിക്കുന്നത് ആരും അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന് മുൻ മുംബൈ മേയറും ഉദ്ധവ് താക്കറെ വിഭാഗം നേതാവുമായ കിഷോരി പെഡ്നേക്കർ പ്രതികരിച്ചു. ബാൽ താക്കറെയോടുള്ള ഷിൻഡെ വിഭാഗത്തിന്റെ സ്നേഹം വ്യാജമാണെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു. ബിഎംസി ആസ്ഥാനത്ത് മേയർ ഋതു താവ്ഡെയുടെ ഓഫീസിന് മുന്നിലും ഉദ്ധവ് വിഭാഗം പ്രതിഷേധിച്ചു. മുംബൈ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ വർഷ ഗെയ്ക്വാദും സംഭവത്തിൽ ശിവസേനയ്ക്കെതിരേ വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തി.
അതേസമയം, വിമർശനങ്ങൾക്ക് മറുപടിയുമായി ഷിൻഡെ വിഭാഗം രംഗത്തെത്തി. സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ പുസ്തകം ഉദ്ധവ് വിഭാഗത്തിന് ഭഗവദ്ഗീത പോലെയായിരിക്കുകയാണെന്ന് ശിവസേന (ഷിൻഡെ വിഭാഗം) നേതാവ് അമേയ് ഘോലെ പരിഹസിച്ചു. കീറിയത് മണിശങ്കർ അയ്യരുടെ ചിത്രമാണെന്നും അതാണ് ഉദ്ധവ് വിഭാഗത്തെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു.
വിവാദം ശക്തമായതോടെ ഷൈനയെ ശിവസേന അധ്യക്ഷനും ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുമായ ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെ വിളിച്ചുവരുത്തി. നിയമസഭയിൽവച്ച് ഷൈന ഷിൻഡെയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല.