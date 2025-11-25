Mumbai

ശ്രീനാരായണ മന്ദിരസമിതി വിവാഹാർഥി മേള ഡിസംബർ 7ന്

ഓൺലൈനിലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം
Sree Narayana Mandira Samiti Marriage fair on December 7th

ശ്രീനാരായണ മന്ദിരസമിതി വിവാഹാർഥി മേള

Updated on

മുംബൈ: ശ്രീനാരായണ മന്ദിരസമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള നാല്പത്തി ഏഴാമത് വിവാഹാർത്ഥി മേള ഡിസംബർ 7 ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 9 .30 മുതൽ വൈകിട്ട് 5 വരെ സമിതിയുടെ ചെമ്പൂർ കോംപ്ലക്സി ൽ നടക്കും. മേളയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് ഓൺലൈനായും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. https://snmsmatrimony.com/mamnew/ എന്ന ലിങ്കിലാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത്.

രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവരുടെ പേരുവിവരങ്ങളും ഫോട്ടോയും ബന്ധപ്പെടേണ്ട ഫോൺ നമ്പറും ഹാളിലെ സ്‌ക്രീനിൽ തെളിയും. യോജിക്കുന്നവരുമായി നേരിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യവും ഉണ്ടായിരിക്കും.

കൂടാതെ സമിതിയിൽ ഇതിനകം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആയിരത്തോളം യുവതീ യുവാക്കളുടെ വിവരങ്ങളും ഫോട്ടോയും പരിശോധിക്കുന്നതിനും ജാതങ്ങളുടെ പൊരുത്തം നോക്കുന്നതിനുമുള്ള സൗകര്യവും ഉണ്ടായിരിക്കും .

ഫോൺ: 9769359089 , 9819020996 . 9820644950.

MUMBAI
Mandira Samiti

