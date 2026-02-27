മുംബൈ : എന്സിപിയുടെ ദേശീയ അധ്യക്ഷയായി മഹാരാഷ്ട്ര ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സുനേത്രാ പവാറിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. അന്തരിച്ച പാര്ട്ടി മുന് ദേശീയ അധ്യക്ഷനും മുന് ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുമായ അജിത് പവാറിന്റെ ഭാര്യയുമാണ്. പാര്ട്ടിയുടെ ദേശീയ എക്സിക്യുട്ടീവ് യോഗത്തില് ഐകകണ്ഠ്യേനയാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത്.
പാര്ട്ടിയുടെ ദേശീയ വര്ക്കിങ് പ്രസിഡന്റ് പ്രഫുല് പട്ടേല് സുനേത്ര പവാറിന്റെ പേര് ഔദ്യോഗികമായി നിര്ദേശിച്ചു. പുതിയ നേതൃത്വത്തിന് കീഴില് എന്സിപി ഐക്യത്തോടെയും ശക്തിയോടെയും മുന്നോട്ടു പോകണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അജിത് പവാറിന്റെ തട്ടകമായ ബാരാമതിയില് നിന്ന് നിയമസഭയിലേക്കും അവര് മത്സരിക്കും.