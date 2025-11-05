Mumbai

കേരള കലാക്ഷേത്രത്തിന്‍റെ പത്തു വിദ്യാർഥികളുടെ അരങ്ങേറ്റം നടന്നു

മുംബൈ: കേരള കലാക്ഷേത്രത്തിന്‍റെ പത്തു വിദ്യാർഥികളുടെ അരങ്ങേറ്റം 2025 ഒക്ടോബർ 31-ന് മീരാ റോഡിലെ ലതാ മംഗേശ്കർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചു. ഈ അവസരത്തിലെ പ്രമുഖ അതിഥികൾ ആയി ഗുരു വിജയശങ്കർ, കലാഗുരു സുമിത്ര രാജ ഗുരു, കൂടാതെ പ്രശസ്ത സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ ശ്രീ ദീപക് ത്രിപാഠി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

എല്ലാ വിദ്യാർഥികളും കലാഗുരു കലാമണ്ഡലം രജിത എസ്. നായരുടെ വിദഗ്‌ധമായ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിൽ പരിശീലനം നേടിയവരാണ്.

നൃത്താവിഷ്‌കാരം

അരങ്ങേറ്റ നൃത്താവിഷ്‌കാരത്തിൽ പരമ്പരാഗത ഭരതനാട്യം അവതരിപ്പിച്ചു. അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടവ: പുഷ്പാഞ്ജലി, അലരിപ്പു, ജതിസ്വരം, ശബ്ദം, വർണം, പദം, തില്ലാന, മംഗളം.

പങ്കെടുത്ത വിദ്യാർഥികൾ

അരങ്ങേറ്റത്തിൽ പങ്കെടുത്ത പത്ത് വിദ്യാർത്ഥികൾ:

ശ്രീനിധി അമരദാസൻ നായർ, അനാമിക ജയരാജ്, അനിക മഹേഷ്, അൻവി ശ്രീവാസ്തവ, ആര്യ അനീഷ് നായർ, നന്ദിനി നിതിൻ പാട്ടിൽ, സൃഷ്ടി മഞ്ചേക്കർ, സുഹാന മൈറ്റി, സ്വസ്തി നായിക്, വേദ സജീവ് കുമാർ.

വാദ്യസംഘം

ഗാനം: ഡോ. ഓമനകുട്ടൻ നായർ

മൃദംഗം: ശ്രീ. ആർ. ശക്തിധരൻ

വയലിൻ: Sree. shekhar Tangolkar

കുഴൽ: ശ്രീ. രാഘവേന്ദ്ര ബാലിഗ

ഈ മനോഹരമായ സായാഹ്നം വിദ്യാർഥികൾക്കും ഗുരുക്കന്മാർക്കും അതിഥികൾക്കും നൽകിയ സമ്മാന ചടങ്ങുകൾകൊണ്ട് സമാപിച്ചു.

കേരള കലാക്ഷേത്രം, വസായ്

കേരള കലാക്ഷേത്രം, വസായ് ഒരു പ്രസിദ്ധമായ ശാസ്ത്രീയ നൃത്തസംഘടനയാണ്. ഇവിടെ ഭരതനാട്യം, മോഹിനിയാട്ടം, കുച്ചിപ്പുടി എന്നീ ശാസ്ത്രീയ നൃത്തശാഖകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിൽ പ്രത്യേകമായ പ്രാധാന്യം ഭരതനാട്യത്തിന് നൽകപ്പെടുന്നു. കഴിഞ്ഞ 17 വർഷങ്ങളായി, വിവിധ പ്രായത്തിലുള്ള അനവധി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ സമ്പന്നമായ ശാസ്ത്രീയ കലാരൂപങ്ങൾ അഭ്യസിക്കാനുള്ള അവസരം ഇവിടെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഈ സ്ഥാപനം അഖില ഭാരതീയ ഗാന്ധർവ മഹാവിദ്യാലയയുടെ അംഗീകൃത പരീക്ഷാകോഴ്‌സുകളും നടത്തുന്നു. ഇതിലൂടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നതോടൊപ്പം അവരുടെ ബോർഡ് പരീക്ഷകളിൽ ഗ്രേസ് മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു.

നിത്യേന നടക്കുന്ന ക്ലാസുകൾക്കു പുറമേ, പ്രഗത്ഭരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിവിധ വേദി പരിപാടികൾക്കും സാംസ്കാരിക ചടങ്ങുകൾക്കുമായി പ്രത്യേക പരിശീലനവും നൽകപ്പെടുന്നു.

ഇതിലൂടെ കേരള കലാക്ഷേത്രം, വസായിയുടെ കലായാത്രയിൽ മറ്റൊരു അമൂല്യ നാഴികക്കല്ല് രേഖപ്പെടുത്തി.

