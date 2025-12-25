Mumbai

താക്കറെ സഹോദരന്മാര്‍ മറാഠികളെ വഞ്ചിക്കുകയാണ്: ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസ്

അധികാരത്തില്‍ തുടരാനുള്ള നിരാശാജനകമായ ശ്രമം
മുംബൈ : മുംബൈ മുനിസിപ്പല്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ അധികാരം നിലനിര്‍ത്താനുള്ള താക്കറെയുടെ ബന്ധുക്കളുടെ നിരാശാജനകമായ ശ്രമമാണ് സഖ്യമെന്ന് ബിജെപി പറഞ്ഞു. അധികാരത്തില്‍ തുടരാനുള്ള നിരാശാജനകമായ ശ്രമമാണിത്. മുംബൈയിലെ ജനങ്ങള്‍ ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 20 വര്‍ഷത്തിനുശേഷം വേര്‍പിരിഞ്ഞ സഹോദരങ്ങളുടെ സഖ്യത്തെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങള്‍ക്കറിയാമെന്നും ബിജെപി നേതാവ് മിഹിര്‍ കോട്ടെച്ച പറഞ്ഞു.

അടുത്തിടെ നടന്ന നഗര്‍ പാലിക, നഗര്‍ പരിഷത്ത് ഫലങ്ങള്‍ ഇതിനകം തന്നെ പൊതുജനങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥ പ്രകടമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മഹായുതി സഖ്യം 70 ശതമാനത്തിലധികം സീറ്റുകള്‍ നേടി. സഖ്യമായി തുടരാനുള്ള താക്കറെ ബന്ധുക്കളുടെ നിരാശാജനകമായ അവസാന ശ്രമമാണിതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മുംബൈയിലെ ജനങ്ങള്‍ അവരുടെ തന്ത്രവും അവസരവാദവും കാണുമെന്നും ഒടുവില്‍ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സര്‍വതോന്മുഖമായ വികസനത്തെ മുന്നോട്ട് നയിച്ച ബിജെപിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മഹായുതി സഖ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

താക്കറെ സഹോദരന്മാര്‍ ഒന്നിച്ചതില്‍ സന്തോഷമുണ്ട്. എന്നാല്‍ അവര്‍ മറാഠികളെ വഞ്ചിക്കുകയാണ്. മറാഠികള്‍ അവര്‍ക്കൊപ്പമില്ല. ഇതര വിഭാഗങ്ങളും അവരെ പിന്തുണയ്ക്കില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസ് പ്രതികരിച്ചു.

