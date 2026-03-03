മുംബൈ:സാമൂഹിക-സാംസ്കാരിക പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് സജീവ സാന്നിധ്യമായ സിബിഡി കൈരളി വനിതാദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് മാര്ച്ച് 8ന് വൈകിട്ട് 5.20 മുതല് സംഗീത പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. കൈരളി സി.ബി.ഡി. വനിതാ വിങ് നേതൃത്വത്തില് നടക്കുന്ന ചടങ്ങില് പ്രശസ്ത ഗസല് ഗായിക സുസ്മിതയാണ് സംഗീതനിശ നയിക്കുന്നത്.
മലയാളം, ഹിന്ദി ഉള്പ്പെടെയുള്ള ഭാഷകളിലെ ജനപ്രിയ ഗാനങ്ങള് കോര്ത്തിണക്കിയുള്ള സംഗീതവിരുന്ന് കലാസ്വാദകരെയും കുടുംബങ്ങളെയും ആകര്ഷിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
വനിതാദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടി സ്ത്രീകളുടെ സൃഷ്ടിപ്രതിഭക്കും സാമൂഹിക സംഭാവനകള്ക്കും ആദരം അര്പ്പിക്കുന്ന വേദിയാകുമെന്ന് സംഘാടകര് അറിയിച്ചു. സംഗീതവും സംവാദവും നിറഞ്ഞ സായാഹ്നമായിരിക്കും പരിപാടിയെന്ന് വനിതാ വിങ് പ്രതിനിധികള് വ്യക്തമാക്കി.ഷീബ കോമളന് പരിപാടികള്ക്ക് നേതൃത്വം നല്കും.