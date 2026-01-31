ഗുരുദേവഗിരി രജതജൂബിലി ആഘോഷം

Mumbai

Gurudevgiri Silver Jubilee Celebration

നവിമുംബൈ : ശ്രീനാരായണ മന്ദിരസമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ നടക്കുന്ന ഗുരുദേവഗിരി തീര്‍ഥാടന മഹോത്സവ രജതജൂബിലി ആഘോഷത്തിനു തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ടു ഗുരുദേവഗിരിയില്‍ കൊടിയേറി. ശിവഗിരി മഠം മുന്‍ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി സ്വാമി ഋതംബരാനന്ദ കൊടിയേറ്റ് കര്‍മത്തിന് കാര്‍മികത്വം വഹിച്ചു.

ശിവഗിരി മഠത്തില്‍നിന്ന് എത്തിയ മറ്റു സന്യാസിമാരായ സ്വാമി ഗുരുപ്രസാദ്, സ്വാമി നിത്യസ്വരൂപാനന്ദ, സ്വാമി സംവിധാനന്ദ , സ്വാമി ബോധിതീര്‍ഥ, സ്വാമി ശങ്കരാനന്ദ, ക്ഷേത്രം ശാന്തിമാര്‍ എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് കൊടിയേറ്റ് കര്‍മം നിര്‍വഹിച്ചത്.

സമിതി ഭാരവാഹികള്‍, സോണല്‍ സെക്രട്ടറിമാര്‍, യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറിമാര്‍, കൗണ്‍സില്‍ അംഗങ്ങള്‍, പോഷകസംഘടനാ പ്രവര്‍ത്തകര്‍, ഗുരുഭക്തര്‍ എന്നിവരടക്കം നിരവധിപേര്‍ കൊടിയേറ്റ് കര്‍മത്തിന് സന്നിഹിതരായിരുന്നു. സ്വാമി ഗുരുപ്രസാദ് പ്രഭാഷണം നടത്തി.

സമിതിയുടെ ഒന്നുമുതല്‍ 30 വരെയുള്ള യൂണിറ്റുകളില്‍നിന്നുള്ളവര്‍ പങ്കെടുത്ത കലാപരിപാടികള്‍, ശ്രീനാരായണ മന്ദിരസമിതി കലാക്ഷേത്ര അവതരിപ്പിച്ച നിഴലുകള്‍ക്കു നിറഭേദമോ എന്ന നാടകം, കേരളം കലാമണ്ഡലം അവതരിപ്പിച്ച ഗുരുദേവമാഹാത്മ്യം കഥകളി എന്നിവയും ഉണ്ടായിരുന്നു.

