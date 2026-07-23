നവിമുംബൈ: സംഗീതാസ്വാദകരുടെ മനസില് ഇന്നും മായാത്ത സ്വരമാധുരി സമ്മാനിച്ച പ്രശസ്ത പിന്നണി ഗായിക എസ്. ജാനകിക്ക് സംഗീതസമര്പ്പണവുമായി ന്യൂ ബോംബെ കള്ച്ചറല് സെന്ററിന്റെ ഈ മാസത്തെ പാട്ടുത്സവം. ജൂലൈ 26ന് വൈകിട്ട് 6ന് നടക്കുന്ന പാട്ടുത്സവത്തില് ജാനകിയമ്മയുടെ അനശ്വര ഗാനങ്ങളിലൂടെ സംഗീതത്തിന്റെ മനോഹര സായാഹ്നം ഒരുക്കും.
പ്രശസ്ത ഗായകനും സംഗീത സംവിധായകനും നടനുമായ പ്രേംകുമാര് സപ്തസ്വര പാട്ടുത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. കേരള ഹൗസ് മാനേജര് സുനില് മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കും. പ്രശസ്ത ഗായിക ദീപ ത്യാഗരാജന് വിശിഷ്ടാതിഥിയാകും.