വസായ്:വസായ് കേന്ദ്രമായി കഴിഞ്ഞ പത്തു വര്ഷമായി പ്രവര്ത്തിച്ചു വരുന്ന വസായ് ഫൈന് ആര്ട്സ് സൊസൈറ്റി 2025-26 വര്ഷത്തെ പുരസ്കാരങ്ങള് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്ത്യന് ശാസ്ത്രീയ കലാരംഗത്തെ മൂന്ന് പ്രമുഖ കലാകാരന്മാര്ക്ക് ഈ വര്ഷത്തെ ആജീവനാന്ത പുരസ്കാരം നൽകും
തിമില വിദഗ്ധനും പ്രമാണിയും ഗുരുവുമായ കരിയന്നൂര് നാരായണന് നമ്പൂതിരി, കഥകളി-പഞ്ചവാദ്യ മേഖലകളിലെ മദ്ദള വിദ്വാനും കോട്ടക്കല് പി.എസ്.വി. നാട്യസംഘത്തിലെ മദ്ദള വിഭാഗ തലവനുമായ കോട്ടക്കല് രവി, പാണ്ടിമേള ചെണ്ടയിലെ ഇടംതലയില് അറിയപ്പെടുന്ന പ്രമാണിയായ ചെറുശ്ശേരി കുട്ടന് എന്നിവരാണ് പുരസ്കാരം നേടിയത്.
ഡിസംബര് മൂന്ന് മുതല് ഏഴ് വരെ നടക്കുന്ന വസായി ഫൈന് ആര്ട്സ് ഫെസ്റ്റിവല് സമയത്താണ് പുരസ്കാരം നല്കുന്നത്. ശാസ്ത്രീയ കലാരംഗത്ത് നീണ്ടകാലം നല്കിയ സംഭാവനകള്ക്കാണ് ഈ കലാകാരന്മാരെ ആദരിക്കുന്നത്.