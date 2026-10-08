Mumbai

നോര്‍ക്ക കെയര്‍ പോളിസി പുതുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ 21 മുതല്‍

ആനൂകൂല്യങ്ങള്‍ ലഭിക്കുന്നവരും പുതുക്കണം
Procedures for renewing the NORKA Care policy begin on the 21st.

നോര്‍ക്ക കെയര്‍ പോളിസി പുതുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ 21 മുതല്‍

NORKA ROOTS

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മുംബൈ: നോര്‍ക്ക കെയര്‍ പോളിസി പുതുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ ഒക്റ്റോബർ 21 മുതല്‍ ആരംഭിക്കും. നിലവിലുള്ള നോര്‍ക്ക കെയര്‍ പോളിസിയുടെ കാലാവധി 2026 ഒക്ടോബര്‍ 31-ന് അവസാനിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പോളിസി പുതുക്കലിനായി വിന്‍ഡോ തുറക്കുന്നത്.

പോളിസി ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ തടസ്സമില്ലാതെ തുടര്‍ന്നും ലഭിക്കുന്നതിനായി പോളിസിയുടമകള്‍ 2026 ഒക്റ്റോബർ 31-ന് മുന്‍പായി പോളിസി പുതുക്കേണ്ടതാണ്. നോര്‍ക്ക കെയര്‍ പോര്‍ട്ടല്‍ വഴിയും നോര്‍ക്ക കെയര്‍ മൊബൈല്‍ ആപ്ലിക്കേഷന്‍ വഴിയും പോളിസി പുതുക്കാനുള്ള സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കും പോളിസി പുതുക്കുന്നതിനുമായി നോര്‍ക്ക വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദര്‍ശിക്കാം.

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