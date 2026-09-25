മുളുണ്ട്: മുത്തച്ഛന്റെ കാലം മുതല് കേരളവുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്നും താന് ജനിച്ചത് കേരളത്തിലാണെന്നും മുളുണ്ട് എംഎല്എ മിഹിര് കൊട്ടേച്ച. മുളുണ്ട് കേരളം സമാജം ഓണാഘോഷ പരിപാടിയിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
മിഹിര് കൊട്ടേച്ച, സമാജം പ്രസിഡന്റ് ടി.കെ. രാജേന്ദ്രബാബു ജനറല് സെക്രട്ടറി ബി.കെ.കെ. കണ്ണന്, ട്രഷറര് മുരളിധരന്, ലയണ് എം. കുമാരന് നായര്, പ്രസിഡന്റ് എമിരേറ്റ്സ് സി.കെ. കെ. പൊതുവാള്, പ്രോഗ്രാം കണ്വീനര് ശശിധരന് നായര് എന്നിവര് ചേര്ന്ന് ഭദ്രദീപം കൊളുത്തി ആഘോഷങ്ങള്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു. ഫ്ലവേഴ്സ് ടോപ് സിംഗര് സീസണ് 5 വിജയി ശിവശങ്കര് കൃഷ്ണ ഗാനങ്ങള് അവതരിപ്പിച്ചു.
മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയകവി ചങ്ങമ്പുഴയുടെ പ്രശസ്ത കാവ്യമായ 'രമണന്' കലാമണ്ഡലം സി. ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ സംവിധാനത്തില് നൃത്താവിഷ്കാരമായി അരങ്ങിലെത്തി. മുംബൈയിലെ സാമൂഹ്യസാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖരെയും ചടങ്ങില് ആദരിച്ചു.